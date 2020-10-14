Смольный: 95% пассажиров носят маски в метро

В Смольном уверены, что 95% пассажиров метро носят маски. Фото: Артем КИЛЬКИН

В петербургском Комитете по транспорту уверены, что 95% пассажиров метро носят маски и перчатки. По крайней мере, делают это на входе. И число сознательных горожан растет день ото дня, ведь неделю назад соблюдающих санитарные нормы было «лишь» 90%.

- Количество петербуржцев, которые соблюдают перчаточно-масочный режим на входе в метрополитен, увеличилось до 95%. Для сравнения на прошлой неделе сознательных граждан было чуть больше 90%. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета по транспорту Олег Матвеев на заседании Межведомственной транспортной рабочей группы, - сообщает пресс-служба Смольного.

Само заседание прошло в рамках работы координационного совета по противодействию распространению в городе инфекции COVID-19, под председательством вице-губернатора Санкт-Петербурга Максима Соколова.

По крайней мере, надевают их на входе в подземку. Фото: Артем КИЛЬКИН

На нем были приведены и некоторые другие цифры. Так, по сравнению с прошлым годом, пассажиропоток в общественном транспорте упал на четверть. В пересчете на недели (в расчет брали последнюю), поездок стало на 715 тысяч меньше.

А вот такси поживает неплохо, у них показатели вернулись к «доковидным» временам.

При этом общественным транспортом меньше пользуются и льготники. Поездок по таким билетам стало меньше на 19%, хотя пока блокировки льготных проездных пока вводить не планируют.

Также в Комитете напомнили про рейды по транспорту, которые проводит чиновники при поддержке полиции. В их ходе ловят безмасочников. По большей части проверяющие ограничиваются предупреждением, но некоторым выписывают протоколы. Напомним, что штраф за отсутствие средств защиты составляет от четырех (на первый раз) до пяти тысяч рублей.