Где в Ленобласти больше всего пользуются мобильным интернетом. Фото предоставлено пресс-службой Мегафон.

Сейчас уже невозможно себе представить человека без сотового телефона в руке. Мы все пользуемся соцсетями, мессенджерами и навигаторами. Специалисты МегаФона подсчитали, что статистика передачи данных жителями Ленобласти за это лето увеличилась на 64% по сравнению с прошлым. В общей сложности пользователи скачали около 39 млн Гбайт, что сравнимо с прослушиванием почти 12 млрд песен онлайн одновременно.

Больше всего мобильным интернетом пользуются во Всеволожске. Такими данными поделились в МегаФоне, изучив потребление услуг абонентов. Общий объем передачи данных в мобильной сети составил свыше 1,1 млн Гбайт, что на 58% больше, чем в прошлом году. Это эквивалентно непрерывному просмотру видео в хорошем качестве в течение 350 лет.

На втором месте – Гатчина. Здесь абоненты МегаФона скачали чуть более 1 млн Гбайт, а это на 62% больше прошлого года. Тройку лидеров замыкает Выборг с отрывом в 53% от лета 2019: потребление интернет-трафика составило около 0,95 млн Гбайт.

Интересно, что максимально высокий спрос на мобильный интернет в Ленинградской области с начала 2020 года зафиксирован в поселке Шапки. Это одно из наиболее популярных мест отдыха ленинградцев на природе зимой и летом. Трафик здесь вырос на 238% по сравнению с прошлым годом и достиг аномальных 87 Тбайт.

- Переход абонентов на удаленную работу и обучение весной и летом вызвал нестандартный рост трафика, что привело к повышению нагрузки на сеть и потребовало от нас существенных инвестиций в развитие инфраструктуры, — подчеркнул директор отделения МегаФона по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Бакалов. - Мы улучшили работу более 250 базовых станций в области, и на этом нашли планы не заканчиваются.

А на что именно тратим мобильный интернет? Самыми популярными занятиями пользователей в онлайне стали просмотр и размещение видео в соцсетях, чтение СМИ, серчинг новостей в поисковиках и общение в мессенджерах.