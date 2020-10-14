Ленинградский Голливуд: Кинокомиссию создадут в Ленобласти до конца года

Режиссерам будут не только помогать с согласованиями, но и возвращать часть затраченных на съемки средств Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Ленинградская область метит в «голливуды»: регион создает собственную кинокомиссию, которая станет привлекать создателей фильмов на местные просторы.

– Кинокомиссия будет помогать организовывать процесс съемок на территории Ленинградской области, – пояснил глава Комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой. – Потому что мы как субъект в этом заинтересованы – чтобы как можно больше фильмов и сериалов снимались именно у нас.

ОКНО ДЛЯ КИНО

Главная задача кинокомиссии – всячески облегчить согласование проведения съемок в регионе.

– Например, помочь в получении доступа на сложные объекты или решить технические моменты при том же перекрытии автомобильного движения, – поясняют в Комитете по культуре.

На сегодня свои кинокомиссии действуют уже в 16 регионах России.

– Функции у них примерно одинаковы, но численность членов может отличаться: здесь не работает правило «Чем больше, тем лучше», – рассказывает член Ассоциации продюсеров кино и телевиденья России, генеральный продюсер кинокомпании «Триикс Медиа» Сергей Щеглов. – Главное, чтобы комиссия была мобильна и оперативна.

Все свои усилия комиссия направляет на то, чтобы победить одну из извечных проблем России – бюрократию. Именно она нередко отпугивает и кинокомпании, и вообще любые благие инициативы.

– Знаете, чтобы провести съемки, нужно получить согласования с администрацией, полицией, пожарными и еще множеством инстанций, – продолжает Сергей Щеглов.

Соглашение о создании кинокомиссии в Ленобласти заключат до конца года Фото: Олег ЗОЛОТО

– Так как согласования съемок идут не с регионом в целом, а с отдельными ведомствами, в некоторых субъектах России мы нередко натыкаемся на вынужденное взаимодействие с громадным количеством подведомственных учреждений органов власти, – добавляет член Правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения, член Союза кинематографистов России, генеральный продюсер Группы компаний «Гамма» Виктор Будилов.

Если же регион организует кинокомиссию, то он, по сути, дает кинопроизводству зеленый свет – и сроки согласований сокращаются в разы – например, с полумесяца всего до трех дней. Ведь все свои чаяния и вопросы кинопроизводитель высказывает не десяткам, а одному человеку – члену комиссии.

– Кинокомиссии работают в политике единого окна, – резюмирует Виктор Будилов. – Без этого принципа бывают большие проблемы и по срокам, и по бюджетам – за что ни возьмись! А если власть не помогает, на одном энтузиазме работать порой не получается.

ЧЕМ БОГАТЫ

Впрочем, в Ленобласти больших сложностей в согласовании в последние годы производители кино не встречали. Так, съемки сериала «Купчино» в Сланцах (этот город «сыграл» Купчино лучше, чем сам прославленный район Петербурга) согласовали за день, а съемки двух сезонов «Канцелярской крысы» в Выборге – за четыре.

Так что появление кинокомиссии только укрепит позитивную тенденцию и привлечет в регион еще больше не только петербургских, но и столичных кинокомпаний. А попасть в объектив кинокамеры достойны многие локации Ленобласти.

Сериал «Купчино», как ни странно, снимали в Сланцах. Фото: kinopoisk.ru

– Регин очень интересный, – отмечает Сергей Щеглов. – Есть исторические и имперские места: Гатчина, Выборг, Павловск. Есть индустриальные города с уникальными производствами: Тихвин, Бокситогорск. Есть Старая и Новая Ладога, откуда вообще Русь пошла. Помимо этого, в Ленобласти представлен колоссальный спектр природных богатств: Ладожское озеро, прекрасные лесные массивы (в которых мы даже Сибирь снимали), скалы, горы, водопады, пещеры.

И дело даже не в красоте пейзажа: кинопроизводство отчаянно нуждается в новых локациях и «новой картинке», чтобы удержать внимание зрителя. А привлекательности Ленобласти добавляют и соседство с оживленным Петербургом, и развитая инфраструктура – в первую очередь, транспортная.

ПРО РОССИЮ И В РОССИИ

– Работа с теле– и кинокомпаниями важна с точки зрения не только продвижения Ленинградской области, но и привлечения инвестиций в экономику, – пояснил Владимир Цой на встрече с членами Ассоциации в сентябре.

– Задача кинокомиссий – помогать и «заманивать» на территорию региона. И, кроме того, что кино приносит социальный позитив в жизнь городов, это еще и экономически выгодно, – поддержал председатель правления ассоциации, глава компании СТВ Сергей Сельянов.

Плюсов много: это и новые рабочие места, и поддержка существующих – в гостиницах, общепите, транспорте, столярных и ремонтных мастерских – во всех тех организациях, которые обслуживают киногруппу и косвенно помогают фильму появиться.

– Речь идет о сотнях миллионов рублей, приходящих в регион как инвестиция, – подчеркивает Виктор Будилов. – При этом и творческие силы региона получают дополнительную возможность проявить себя и заработать, и местный малый и средний бизнес задействуется активно.

И если в ту же Гатчину кино и так приходит охотно, то, чтобы донести киноинвестиции до отдаленных районов Ленобласти – Подпорожья и Волхова, Волосова и Кингисеппа, – нужны усилия и продюсеров, и властей.

– Для каждого района области будет установлен свой процент возврата из бюджета региона части средств, затраченных на процесс съемок, – так называемый рибейт, – сообщил Владимир Цой. – При съемках в наиболее востребованных районах, таких как Выборгский или Гатчинский, он может составить 10 процентов. А для отдаленных территорий, более заинтересованных в привлечении киногрупп, – порядка 15 процентов.

Путем рибейта, как отмечает Виктор Будилов, кинопроизводство развивается во всем мире. Мальта, например, с введением этой меры превратилась в киноцентр планеты, где активно работает Голливуд. Активно используют рибейт и в Будапеште, Праге, Софии.

Алексей Учитель для своего фильма о Цое тоже нашел локации в Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

– Любая экспедиция – дополнительные затраты. Если едем в регион, то мы должны выплачивать члена киносъемочной группы суточные, размещать их в гостиницах, кормить, – объясняет Будилов. – Наличие рибейта в такой ситуации становится не только мерой поддержки кинематографа, но и, опосредованно, мерой поддержки бизнеса самого региона.

Как бонус, Ленобласть получит дополнительную творческую активность: визиты кинозвезд, мастер-классы и творческие встречи создадут особую атмосферу, а положительный опыт кинопроизводителей сформирует имидж области как места, где создателей фильмов всегда принимают радушно.

– Таким путем мы развиваем отечественный кинематограф в своих локациях, пропагандируем свою культуру, свою родину, свой менталитет, – подчеркивает Щеглов. – Россия – громаднейшая страна: Дальний Восток, Камчатка, Сибирь, Крым... Зачем ехать куда-то, когда мы все можем снять здесь? Просто не надо этого стесняться, иначе мы утратим аутентичность. Снимать надо про Россию и в России.

Трехстороннее соглашение о создании кинокомиссии Ленобласть, ассоциация и Агентство стратегических инициатив заключат до конца года, а до начала апреля в регионе определяться с размерами рибейта.

КСТАТИ:

Ежегодно в Ленобласти снимают около восьми полнометражных фильмов, телесериалов и документальных кино.

ВОПРОС ДНЯ: А у вас какой любимый отечественный фильм?

Николай РАЧКОВ, член правления Союза писателей России, руководитель литературного объединения «Тосненская сторонка»:

– Их много. Все советские фильмы прекрасны. Они будят во мне воспоминания детства и юности, которые отразились в моих стихах. Но, наверное, больше всего нравится «Война и мир».

Нонна ВОЛЧКОВА, почетный гражданин города Волхова:

– Обожаю «В бой идут одни «старики» и «Семнадцать мгновений весны»! Это, можно сказать, любимые из современных. Но есть много прекрасных картин и среди старых. Например, «Жди меня» – замечательный фильм. Все эти фильмы я много раз смотрела и еще буду смотреть, ведь каждый раз вижу в них что-то новое. Там каждая фраза близко соприкасается с моими мыслями.

Михаил БОЯРСКИЙ, актер, певец, народный артист РСФСР:

– Трудно выделить какой-то один. В их числе, например, «Белое солнце пустыни»: сколько показывают этот фильм, столько и смотрю его.

Сергей СЕЛИН, актер театра и кино, заслуженный артист России:

– Это фильм «Они сражались за Родину», снятый Бондарчуком, с Василием Шукшиным и Георгием Бурковым. Максимальная правда и максимальная вера в то, что делают артисты, что видит режиссер, что он хочет сказать этой картиной. Точно передано время, обстоятельства изложены очень искренне. Плюс ко всему фигура самого Бондарчука. Все вместе это не может не трогать.

Борис СМОЛКИН, российский и советский актер, заслуженный артист России:

– Фильмов-то много, я даже теряюсь, какой выбрать. Я безумно люблю «Карнавальную ночь» – и «Летят журавли». Эти фильмы совершенно разные, и они мне нравятся по разным причинам.

Мстислав ЖИЛЯЕВ, организатор экологического движения «Чистая Вуокса»:

– Люблю как современное русское кино, так и советские фильмы. Из первых любимый «Стиляги», из вторых – «Любовь и голуби».

Николай БУДЖАК, учитель сельцовской СОШ имени Мелашенко:

– Я бы назвал фильм «Республика ШКИД». Он мне нравится как преподавателю, потому что там показаны особые методы воспитания и, несмотря на то, что картина черно-белая и вышла давно, сохраняется актуальность. Всем советую, особенно подросткам.

Анна ЛЕБЕДЕВА, читательница «Комсомолки»:

– Картины Андрея Тарковского, особенно «Сталкер». Нравится, что фильмы этого режиссера не перегружены ничем лишним: там даже закадровой музыки практически нет, поэтому каждая деталь становится еще более значимой. А еще режиссер просто завораживает красотой кадра.