Александринский театр Санкт-Петербурга объединят с Псковским академическим театром драмы имени Пушкина

Александринский театр и Псковский театр имени Пушкина ждет объединение Фото: Олег ЗОЛОТО

Санкт-Петербургский Александринский театр и Псковский академический театр драмы имени Пушкина ждет объединение. Эту идею обсудила и поддержала министр культуры России Ольга Любимова во время рабочего визита в Псковскую область. Как стало известно в среду, 14 октября 2020 года, чиновница высоко оценивает значимость этого шага как для развития учреждения, так и для формирования культурно-гуманитарного пространства области.

- Мы несколько раз проговорили все "за" и "против" и приняли решение, что объединение пойдет Псковскому театру на пользу. Это принципиально важная позиция для Министерства культуры – учесть и позицию региона, и профессионального сообщества, – сказала Ольга Любимова.

Идею объединения поддержала минкультуры Ольга Любимова / Фото: Минкульт РФ

Любимова считает, что так перед Псковским театром откроются новые горизонты, которые обогатят его художественную жизнь. Кроме того, повысится статус учреждения, который станет причастен к одному из самых знаменитых театров Северной столицы.

Сенатор от Псковской области Андрей Турчак отметил, что за последнее время репертуар театра имени Пушкина значительно вырос, а многие спектакли стали номинантами на премию "Золотая маска".

- Самое главное, что это объединение – инициатива самой Александринки и Псковского драмтеатра, который по праву заслуживает получение федерального статуса. Новый статус – это и новая репертуарная политика, это возможность для обмена постановками, возможность быть представленными в Москве, – сказал он.

По мнению Любимовой, это повысит статус Псковского театра и откроет перед ним новые горизонты / Фото: Минкульт РФ

По словам художественного руководителя Александринки Валерия Фокина, совместная работа уже началась. Есть небольшие проблемы организационного характера, которые решаемы в процессе взаимодействия.

- Псковский зритель – главный зритель вашего театра, поэтому, естественно, будут ставиться спектакли в первую очередь для псковского зрителя. Все планы, которые задуманы театром, будут соблюдены. Кроме того, если какие-либо яркие коллективы приедут выступать в Петербург, мы будем привозить их и в Псков, – добавил Фокин.