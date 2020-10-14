«Это ерунда!»: Бывшая жена Андрея Урганта прокомментировала заявление артиста о его бедности

На на днях артист опубликовал в соцсетях свой снимок во время игры в гольф Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Заявление о том, что он «на грани бедности», сделал пару дней назад актер театра и кино Андрей Ургант. Причиной, по словам артиста, растиражированных в СМИ, якобы стал коронавирус. Как и многих, пандемия оставила Андрея Львовича без работы: заморозила съемки, закрыла театры, приостановила телепроекты.

На грани банкротства Ургант оказался в силу обстоятельств. По словам артиста, зарабатывать он стал в разы меньше, а вот финансовые обязательства никуда не делись. Так, актер материально помогает своей дочери Марии от второго брака с актрисой Комиссаржевки, певицей и поэтессой Аленой Свинцовой.

Известно, что Мария живет в Нидерландах и воспитывает двух сыновей – 16-летнего Эмира и пятилетнего Габриеля, рожденных ею в браке с турецким бизнесменом. Впрочем, Андрей Львович заявил СМИ, что дочка вынуждена воспитывать его внуком одна. В результате актер якобы вынужден отдавать часть заработанных средств ей и, возможно, стал бы голодать, если бы не помощь сына – телеведущего Ивана Урганта.

В разговоре с «Комсомолкой» Андрей Ургант от комментариев на тему своего бедственного финансового положения категорически отказался. Не удалось получить комментарии на щекотливую тему и у его матери – Народной артистки РСФСР Нины Ургант.

– Его бедственное финансовое положение – это ерунда! – заверила «Комсомолку» бывшая гражданская супруга Урганта, поддерживающая с ним общение, Елена Романова.

Найти неуплаченных штрафов и следов охоты приставов на Андрея Львовича «Комсомолке», к счастью, не удалось. Кроме того, пару недель назад Урганта в презентабельном костюме видели на премьере в «Мюзик-Холле», а на днях артист опубликовал в соцсетях свой снимок во время игры в гольф.

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