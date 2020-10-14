Жительницы блокадного Ленинграда рассказали о своей жизни в проекте «Давно не виделись». Фото: Ольга Проскурина.

Жительница блокадного Ленинграда Евгения Синильникова всю жизнь провела в Кронштадте. Здесь она родилась, пережила войну, училась и работала, а теперь воспитывает праправнуков. Дом Евгении Михайловны стоит на Петровской улице, которая прежде называлась Октябрьской. В годы войны этот район города страдал от постоянных налетов врага. Здесь располагались воинские части, Морской завод, Арсенал, электростанция, которые стремились разбомбить фашисты.

- В нашем доме было газоубежище. Моя мама была его комендантом, мы там жили и ночевали все 900 дней. Бывали дни, когда казалось, что вздрагивает весь остров, - поделилась воспоминаниями Евгения Михайловна, которая стала новой героиней фотопроекта «Давно не виделись».

Фото: Ольга Проскурина.

СЕМЕЙНОЕ МЕСТО

«Давно не виделись» - проект, организованный благотворительным фондом «Доброделы Петербурга» и «Комсомольской правдой в СПб». Главная его задумка – дать слово старшему поколению, которому есть, что рассказать и чему научить. Каждую неделю участники отправляются на фотопрогулку по самым знаковым местам своей жизни.

С Евгенией Михайловной мы встретились неподалеку от ее дома, в Летнем саду. По его аллеям она гуляла, будучи еще совсем маленькой девочкой.

- В этом Летнем саду у нас прошло детство. Сюда мы постоянно ходили гулять. До войны он был хорошо обихожен. Здесь были разные аттракционы: петушки, гигантские качели, лодки, три танцевальных площадки, два фонтана и даже комната смеха, - вспоминает Евгения Синильникова. – Потом грянула война. Когда обстрелы затихали, мы бегали в пруд за водой, летом в саду рвали разную траву. Там же у нас были маленькие площадки для огорода. Мы сажали картофель не клубнями, а глазками. Мы не ждали, пока он полностью вырастет. Выкапывали даже маленькие, чтобы можно было что-то покушать.

Уже после блокады Евгения Михайловна приходила сюда со своими детьми. Дочка и сын застали аттракционы, построенные еще до войны. Потом Летний сад реконструировали, но любить его меньше Евгения Синильникова не стала.

- Он связан не только с моим детством, и детством моих детей, внуков, правнуков и даже праправнуков. С ними я хожу гулять сюда до сих пор, - улыбается она.

Фото: Ольга Проскурина.

«НАШЕ ДЕТСТВО И МОЛОДОСТЬ»

Вместе с Евгенией Михайловной на фотопрогулку отправилась ее подруга Галина Плотникова. Всю жизнь они живут бок о бок, в одном доме, и дружат уже 75 лет. Отец Галины Маркеловны пропал без вести после войны. Помимо нее в семье было еще трое детей. В школу Галя пошла в 12 лет, но успела отучиться четыре года. Чтобы помочь маме, в 16 она отправилась работать на 52 завод. Там она трудилась больше полувека, до своего 75-летия!

- Наш Летний сад – это наше детство и молодость. Сперва мы были маленькие, играли там и бегали. Потом повзрослели, ходили туда танцевать, выступать. Мы очень его любим, - рассказывает участница фотопроекта. - Мы были восхищены тем, как нас встретили. Устроили нам фотосессию, а также чаепитие с тортом. Впечатления у нас очень радостные.

Фото: Ольга Проскурина.

Сопровождали героинь «Давно не виделись» волонтеры фонда и профессиональный фотограф Ольга Проскурина. Именно она стала одним из идеологов проекта и решила задокументировать встречу пожилых петербуржцев с городом их юности.

Поддерживает фотопроект обувная компания «Модерам». Предприятие разрабатывает и производит специализированные модели обуви с повышенной стойкостью к скольжению на льду. Чтобы прогулки пожилых людей были еще комфортнее, компания подарит участникам проекта теплые кожаные ботинки на натуральном меху. Колодка этой обуви продумана с точки зрения ортопедии и подходит при возрастных проблемах с ногами. В планах у компании обратиться к правительству Санкт-Петербурга с предложением о субсидировании производства безопасной и комфортной обуви для пожилых петербуржцев.