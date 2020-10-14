«Инфекция адаптируется»: коронавирусом стали чаще болеть дети и подростки

Вирус стал чаще поражать детей и подростков - как в Санкт-Петербурге, так и по всей стране. Фото: Олег ЗОЛОТО

Коронавирус SARS-CoV-2, спровоцировавший на планете глобальную пандемию, продолжает меняться и развиваться. Так, по сообщения петербургского Роспотребнадзора, он стал чаще и легче заражать детей и подростков, которые прежде считались слабо восприимчивыми к инфекции. Однако это не повод паниковать и, едва дочитав эту строчку, бросаться забирать свое чадо из школы или детского садика. Наоборот — успокоим наших читателей: это один из признаков того, что все идет «в штатном режиме», и конец эпидемии уже не так далек. Почему? «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» объяснил заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии Александр Семенов.

Раньше коронавирус поражал в основном пожилых людей со слабым иммунитетом. Теперь переключился на более сильную здоровьем прослойку населения. Фото: Олег ЗОЛОТО

- То, что SARS-CoV-2 со временем будет становится все более и более заразным, было ожидаемо, - констатирует ученый. - Причина проста — вирус лучше приспосабливается к среде, в которую он пришел — то есть, к нашему с вами организму. Нужно понимать, что для вируса переход от его природных «хозяев» (в данном случае: летучих мышей и панголинов - Прим. ред) к людям - это событие, для нас сравнимое с высадкой на другую планету. Поначалу ему было тяжело, он поражал преимущественно тех, у кого слабый иммунитет — пожилых и людей с хроническими заболеваниями. А сейчас научился поражать и молодых, у которых со здоровьем и иммунитетом в основном все в порядке.

С другой стороны, пока заразность вируса растет, его летальность падает.

- У вируса нет цели убивать носителя, - отмечает эксперт. - Его «мечта» - стать простым хроническим заболеванием и жить в человеческом организме дольше — желательно, вообще никак себя не проявляя. И SARS-CoV-2, как мы видим, идет по этому же пути.

Радует то, что пока заразность вируса повышается, его летальность понижается - проще говоря, меньше становится смертельных случаев. Фото: Олег ЗОЛОТО

В качестве примера Александр Семенов приводит гонконгский грипп, который в конце шестидесятых вызвал мировую пандемию, свирепствовавшую три года и унесшую, по самым скромным подсчетам, от трех до четырех миллионов жизней. Этих трех лет страшному вирусу хватило, чтобы мутировать в простой сезонный грипп — время от времени люди заболевают им до сих пор, но ни к каким глобальным и серьезным последствиям это уже не приводит.

- Есть вероятность, что нашему коронавирусу на это понадобится куда меньше времени, - продолжает вирусолог. - На мой взгляд, этот процесс должен завершиться ориентировочно в течение года.