Здесь танцевала Кшесинская и звучала мировая классика: В особняке Мясникова открылось новое арт-пространство

Здесь, как раньше, снова будет звучать классика Фото: Олег ЗОЛОТО

В этом доме жил один из самых выдающихся юристов царской России и выступала легендарная Матильда Кшесинская. В шикарных интерьерах с позолоченной лепниной и необычным орнаментом шли театральные постановки и звучала классическая музыка. Однако теперь в особняк купца Мясникова могут попасть все желающие. Это здание стало даже не музеем, а уникальным историческим арт-пространством, которое теперь живет в формате музыкального салона прошлых веков. Корреспонденты «Комсомолки» прогулялись по отреставрированному особняку и узнали, что здесь появится в ближайшее время.

«МЕЧТАЮ, ЧТОБЫ ВЫ КОГО-НИБУДЬ УБИЛИ»

Дом купца Мясникова, гордо возвышающийся на улице Восстания, 45, сразу привлекает к себе внимание. Роскошное здание насыщенного персикового цвета появилось здесь в середине XIX века. Особняк в стиле необарокко был построен по заказу самого Мясникова – одного из богатейших людей того времени. А уже в веке XX здесь жил знаменитый адвокат дореволюционной эпохи Николай Карабчевский.

Концерты в особняки проходят в формате музыкального салона Фото: Олег ЗОЛОТО

Он был без ума от домашних концертов, сам ставил пьесы и в них играл, и даже приглашал к себе выступать известную балерину Матильду Кшесинскую. Сохранилась байка о том, что после концерта, подойдя к танцовщице, Карабчевский сказал: «Я мечтаю, чтобы вы кого-нибудь убили, чтобы я мог защищать вас в суде».

После революции судьба особняка сложилась весьма занятно: сначала здесь была больница, потом – кожно-венерологический диспансер, а уже в нулевые один местный богатей выкупил его, чтобы отреставрировать и превратить в гостиницу. Но потом что-то пошло не так, и в итоге особняк было решено сделать уникальным историческим арт-пространством для жителей и гостей города.

Владелец особняка Николай Карабчевский Фото: Олег ЗОЛОТО

Пространство получилось поистине петербургским. При входе гости попадают в просторный холл с «шахматным» полом. Отсюда наверх ведет мраморная лестница с ажурной решеткой.

- Здесь были личные покои самого Карабческого, его супруги и дочек, - рассказывает нам экскурсовод по имени Игорь. – В те времена было модно делать в домах анфиладу, и здесь она тоже есть.

Интерьеры воссоздавались по фотографиям Фото: Олег ЗОЛОТО

ТОЛЬКО КЛАССИКА

3 октября особняк Мясникова впервые открыл свои двери для петербуржцев. Сейчас здесь проходят не только экскурсии, но также просветительские лектории, концерты и арт-бранчи. Фишкой нового пространства стал отсыл к эпохе музыкальных салонов.

- Мы практически не отошли от формата конца XIX– начала XXвеков, - рассказывает управляющая особняком Мясникова Екатерина Сафронова. – В наших стенах звучит только классика и про каждое произведение мы сначала рассказываем. Ну а если у зрителей будут какие-то вопросы и комментарии – смело можно высказываться. Ведь так и было в те красивые времена.

Екатерина Сафронова, управляющая особняком Мясникова Фото: Олег ЗОЛОТО

В зале, где проходят концерты, стоят черный большой рояль, арфа и стулья для зрителей. Сегодня пианист Станислав Чигадаев играет Шопена. Объемный, даже густой звук мгновенно заполняет комнату. Конечно, слушать классику в старинных интерьерах – ни с чем не сравнимое чувство.

- Мы открыты для всех музыкантов – и для молодых, и для именитых, - поясняет Екатерина. – Конечно же, когда они к нам обращаются, мы сначала просим их нам сыграть или прислать записи, чтобы понимать, что услышат наши гости.

Особняк Мясникова построен в середине XIX века Фото: Олег ЗОЛОТО

Лектории здесь тоже посвящены музыке. С начала октября прошло уже две просветительские встречи: на первой рассказывали об итальянских операх, а на второй – о творчестве легендарного Вагнера. Лекции читают настолько доступным языком, что довольными останутся и эксперты, и люди, ранее ничего о предложенной теме не знавшие.

- Мы получаем множество позитивных отзывов о нашем гостеприимстве, - улыбается Екатерина. – И нам приятно, потому что мы очень тщательно прорабатываем любую мелочь, будь то шведский стол или концертная программа. И гостям мы рады всем и не делим публику на элитную и не очень.

Такие стены были в комнате дочек юриста Карабчевского Фото: Олег ЗОЛОТО

Планы у сотрудников особняка грандиозные – сделать открытым для посетителей примыкающий к дому садик и организовать в здании детскую школу искусств. Но это все позже. А в ближайшее время – к февралю – здесь поставят пьесу бывшего владельца особняка Корабчевского «Влюбленные». В день премьеры и состоится официальное открытие исторического арт-пространства.

КОНКРЕТНО

Билеты на мероприятия в особняке Мясникова стоят от 500 до 2000 рублей. О всех событиях можно узнать в профиле в Инстаграм dom_myasnikova. Здесь же можно и заказать билеты на них. Сейчас все события в особняке рассчитаны максимум на 50 человек. Естественно, все происходит с соблюдением санитарной безопасности в нелегкие ковидные времена.