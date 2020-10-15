«Когда нужна помощь, забываешь даже про свое здоровье»: Как работают волонтеры в госпитале Ленэкспо

В Ленэкспо пока нет пациентов, но волонтеры уже готовы помогать Фото: Артем КИЛЬКИН

Пятый павильон Ленэкспо, где когда-то проходили грандиозные выставки, теперь уставлен не зрелищными стендами, а койками для коронавирусных больных. Правда, пока они пустуют, хотя временный госпиталь готов принимать пациентов уже сейчас. Чтобы обеспечить каждому достойный уход и даже досуг, на низком старте и медики, и волонтеры, которые будут им помогать. «Комсомолка» побеседовала с добровольцами и узнала, на какие лишения они идут ради того, чтобы поскорее побороть ковид.

«ВСЕ ДНИ СЛИЛИСЬ В ОДИН»

Студентка 6 курса медуниверситета имени Мечникова Ирина Кузнецова на этой ковидной практике, пожалуй, научилась большему, чем на всех предыдущих. Девушка была волонтером в весенний «призыв», и вот сейчас, когда помощь снова потребовалась, сразу же откликнулась. Говорит, когда сотни людей ждут твоей поддержки, забываешь даже про собственное здоровье.

В первую очередь ребята проходят инструктаж Фото: Артем КИЛЬКИН

- Когда есть возможность помочь окружающим, на свое здоровье уже как-то не обращаешь внимание, - делится Ирина. – Ведь сейчас вся страна, весь мир находится в сложной эпидемиологической обстановке, и если мы не станем друг другу помогать, будет очень плохо.

Что такое коронавирус, девушка знает не только со стороны медиков, но и со стороны пациентов. В апреле Ира сама подхватила ковид. Благо, болезнь протекала в легкой форме и обошлось без госпитализации. Выздоровев, девушка не испугалась и решила стать волонтером в Ленэкспо.

Ирина Кузнецова (слева) помогала в госпитале и во время первой волны коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я даже дату не помню, когда это произошло. Помню только, что все случилось летом, - говорит Ирина. – Тогда у нас все дни слились в один, это время словно потерялось из жизни. Я жила только тем, что шла волонтерить, а потом со смены домой, отдыхать. Много людей и занятий тогда отошли на второй план, потому что за день ты очень устаешь морально и физически, и нужно быстро прийти в себя перед следующим дежурством.

«ДВЕ СМЕНЫ ПО 6 ЧАСОВ»

Сейчас в обязанности Ирины, как и остальных волонтеров, входит помощь медикам в уходе за пожилыми и маломобильными пациентами. Ребята делают с заболевшими дыхательную гимнастику, посильные физические упражнения, проводят профилактику пролежней, если это требуется. Кроме того, волонтеры могут и просто поговорить с пациентами, которым порой хочется обыкновенного человеческого общения.

В апреле девушка сама переболела коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН

- Чаще всего люди спрашивают, когда же это все, наконец, закончится, - рассказывает Ирина, - интересуются, тяжело ли нам работать и чем мы занимаемся. Конечно, эта практика для нас особенная, здесь нет поролоновых поп, в которые мы делаем уколы на занятиях, здесь есть реальные пациенты, которым нужна психологическая поддержка. Дня нас очень важно быть приветливыми, всегда разговаривать с людьми и никогда не повышать тон. Нужно уметь найти общий язык и с больными, и с медиками. Со всеми надо дружить.

Работают волонтеры в две смены по 6 часов. Удобное время выбирают для себя сами. Первое, чему учат ребят во время инструктажа – надевать костюм для перехода из зеленой зоны в красную. Комбинезон, бахилы, очки, две пары перчаток и поверх этого всего обязательно бейдж, чтобы пациенты понимали, что за лекарствами и уколами к ним обращаться не следует.

Волонтеры носят специальные бейджи, чтобы пациенты знали, за какой помощью следует к ним обращаться Фото: Артем КИЛЬКИН

- Когда я вижу людей в магазинах или в транспорте, мне хочется им сказать: «Ребята, надевайте маски и перчатки, вы не видели того, что видела я, коронавирус не спит!» - говорит девушка. – Вирус на самом деле опасный. Многие волонтеры даже специально стали жить отдельно от родных, чтобы их не заразить. Ну и с друзьями все мы контактируем меньше.

Меньше Ирина видится и со своей второй половинкой. «Он понимает, на что шел. Ведь это моя будущая профессия», - улыбается она. То, что останется в медицине, Ира решила для себя однозначно. Правда, пока думает, какое направление выбрать: отоларингологию или офтальмологию.

Для работы в Ленэкспо подготовлены 45 волонтеров Фото: Артем КИЛЬКИН

КОНКРЕТНО

Всего для помощи пациентам во временном госпитале прошли подготовку 45 волонтеров. В основном это студенты-медики старших курсов. Как поясняют врачи, в весеннюю волну коронавируса добровольцы прекрасно себя проявили, и потому их снова позвали на помощь. Тем более, что дополнительные руки нужны всегда, особенно в такое непростое время