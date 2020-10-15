Известный блогер спас мужчину, который едва не угорел в машине в Санкт-Петербурге

Известный автоблогер спас спящего мужчину из дымящейся машины в Санкт-Петербурге Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге известный автомобильный блогер Константин Заруцкий, он же Академег, спас мужчину, который едва не угорел в машине. В четверг, 14 октября 2020 года, контент-мейкер снимал очередное видео в городе Сестрорецке, на берегу Сестрорецкого залива. Недалеко от местного ресторана он обратил внимание на припаркованный автомобиль "Шевроле" - из-под капота машины валил дым, по асфальту растеклась лужа антифриза, а в салоне находился человек. Бросив съемки, Заруцкий бросился спасать водителя.

- Эй, мужик, вставай, - стал колошматить по машине блогер. - Эту плохо. Он закрыт! Он живой, но его колбасит.

Заруцкий бегал вокруг машины и бил по ней, чтобы разбудить водителя. Когда мужчина все же очнулся, блогер первым делом сказал, чтобы тот срочно глушил мотор и открывал окно.

- Глушись прямо сейчас. У тебя кипит тачка. Сейчас мотор стуканет. Ты от этого дыма отъедешь, - кричал Академег водителю, который с трудом поднял голову.

Убедившись, что мужчина пришел в себя и выключил зажигание, блогер успокоился. Однако решил рассказать о произошедшем в своем Instagram. Он обратил внимание, что за заднем сидении в машине стоят два кресла.

- Он видимо отец. Возможно, его кто-то ищет. Если это так, то он у Сестрорецкого разлива, у ресторана "Шалаш". Забирайте, если кто-то потерял.

Дальнейшая судьба водителя "Шевроле" на данный момент не известна. Блогер не стал спрашивать его имя и связываться с родственниками. Другие возразили и отметили, что Константин молодец, так как не прошел мимо и спас человека.

Однако многие пользователи социальных сетей не поверили в реальность истории, отметив, что все это похоже на постановочное видео.

Константин Заруцкий - известный автоблогер из Санкт-Петербурга. За его каналом на YouTube следят 4,77 миллионов человек. Академег рассказывает об автомобилях, тюнингует их и устраивает тест драйв.