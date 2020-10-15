«Ее обижали в семье, но бабушка - никогда»: Друзья рассказали о 15-летней внучке, которая подозревается в жестоком убийстве

Школьница задержана по подозрению в убийстве Фото: СОЦСЕТИ

Жестокое убийство 78-летней пенсионерки произошло в Санкт-Петербурге в квартире по Ланскому шоссе. В полицию обратился супруг пожилой женщины, он нашел ее дома израненной. В этот момент в квартиру приходила их 15-летняя внучка Диана (имя изменено - Прим. ред.), которая после случившегося, предварительно, пропала. Полицейские быстро отреагировали и задержали девушку у метро, после чего доставили ее в отдел для объяснений. Однако друзья Дианы не верят в то, что она могла пойти на преступление.

- Диана говорила, что у нее очень хорошие отношения с бабушкой, - рассказала "КП-Петербург" одна из подруг Дианы. - У нее были проблемы только с ее родителями. Она говорила, что отец якобы ее домогается и бьет, а мать его покрывает. Но она редко об этом упоминала, наверное, неприятно говорить об этом.

Что могло стать причиной убийства, пока неизвестно Фото: СОЦСЕТИ

О проблемах с отцом заявляет и молодой человек школьницы, который сталкивался с ним.

- Он заявлял, якобы Диана украла деньги, то миллион рублей, то ли сто тысяч, - пояснил "КП" молодой человек. - По общению он был не очень приятен.

Диана была на домашнем обучении, жила с родителями. Друзья школьницы считают, что ее могли подставить. Но при этом они упоминают, что у девушки были какие-то проблемы.

- Я ее видела два дня назад, она была чем-то сильно обеспокоена, - рассказывают друзья школьницы. - Ей все время кто-то писал сообщения, но кто это был, и о чем писали, Диана никому не говорила.

У девушки, по словам друзей, были проблемы в семье Фото: СОЦСЕТИ

В день убийства Диана не отвечала на сообщения друзей. Из квартиры, где была убита бабушка, пропали также деньги и документы. При этом в этот день школьница, предварительно, была пьяна. С кем она могла отдыхать, пока неизвестно.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Убийство".