Одним движением руки: Жительница Санкт-Петербурга вживила себе под кожу банковский чип и ключ от домофона

Петербурженка вживила в руки чип от банковской карты и от домофона. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Расплачиваться за покупки и открывать дверь в подъезд голыми руками теперь может молодая жительница Санкт-Петербурга. Но здесь нет никаких чудес - лишь технологии. Под кожу каждой из рук девушка вживила по чипу. Один от банковской карты, а второй - от ключа для домофона. Петербурженка, предпочитающая оставаться инкогнито, ведет канал в Телеграме и Твиттер по ником Halluart, где и рассказывает об изменениях собственного тела.

- Давайте я расскажу о своих чипах, да и вообще о своем трансгуманизме. Мне 22, у меня нарощенные клыки и по чипу в руке. В левой руке у меня NFC-тег NTAG216 и эмулятор 125 kHz-меток T5577(они в одной капсуле). Он на этом видосе плавает под кожей, - пишет девушка под видео, на котором хорошо заметен инородный предмет под тонкой кожей кисти.

Чип от банковской карты делали под заказ три месяца. Фото: twitter.com/Halluart

На самом деле, чипы не такие уж и простые. Нельзя просто порезать ножницами банковскую карту и напихать себе ее части в руки. Тот чип, что вживлен девушке, был изготовлен на заказ. Это был долгий непростой процесс, который занял 3,5 месяца. В итоге получился имплант размером 2,5 на 1,1см.

- В правой руке у меня кастомная банковская карта. Что значит банковская карта? Ее сделал банк? Нет. Это нельзя сделать ни в одном банке страны. И нет страны где можно сделать что-то подобное. Как его сделали? Взяли мою банковскую карту, растворили в кислоте, припаяли антенну, засунули в силикон, далее отправили купаться в растворах специальных, чтобы она стала безопасна для меня, а потом залили в пакетик, и уже в растворе отправили лететь ко мне в Питер, - пишет петербурженка.

Зато операция по вживлению прошла довольно быстро - около 30 минут. Также быстро чипы можно будет извлечь, когда закончится срок их действия - они не врастают в тело, как у животных, например.

Операция по вживления прошла за полчаса. Фото: twitter.com/Halluart

А вот чип в левой руке, от домофона, довольно стандартный. И даже есть в свободной продаже. Чип заключен в капсулу из биостекла размером всего 14 мм. Она очень прочная и не разобьется. Она продается сразу внутри шприца, которым потом сделают укол. Весьма болезненный, ведь диаметр иглы составляет 0,5 см.

- Зачем мне нужен этот чип? Главный ответ — я трансгуманист, я обожаю технологии и всяческие автоматизации. В чипе у меня записан мой домофон-ключ (rfid), и мой инстаграм(nfc), - объясняет причины поступка петербурженка.

При этом на чип можно записать небольшой объем информации, например сведения о себе: группу крови, сведения о близких и т.д.

Теперь, чтобы открыть дверь или расплатиться в магазине, Hallu достаточно приложить руку к считывателю Выглядит это необычно. В планах - запрограммировать машину, чтобы она заводилась также, от касания ладони.

Кроме имплантов у девушки есть и другие изменения тела. Фото: t.me/halluart

А в перспективе девушка рисует мир в котором хотела бы жить, который уже частично в существует в ее собственной реальности.

- Дома я не выключаю свет руками, не пылесошу сама, даже температура в доме у нас настраивается автоматически. Животные сами едят, жалко вот пока не убирают за собой. А когда мы приходим и по геолокации нас «трекает» дом — я хочу жить в будущем, - рассказывает Hallu в соцсетях.

Ну а тем, кто решит последовать примеру петербурженнки, она предупреждает: «Это можно делать только подпольно с гениями, которым вы можете доверить своё здоровье. Все манипуляции я делаю на свой страх и риск».

Впрочем, останавливаться на достигнутом она не хочет и уже готова обновить банковский чип на новый, с более мощной антенной и светодиодами.