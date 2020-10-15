Уследить возможно: как в Ленобласти борются с нелегальными свалками

Регулярно проходят рейды, проверяющие мусоровозы Фото: предоставлено администрацией Ленобласти

В конце сентября жители Невской Дубровки во Всеволожском районе Ленобласти заметили странную газель с наклейками одного из петербургских жилкомсервисов. Неизвестные персонажи скоро выгружали из газели строительный мусор и складывали его на площадку для накопления твердых бытовых отходов. Возмущенные люди сняли разгрузку на видео и передали запись специалистам областного госэконадзора.

Как оказалось, к жилищной организации автомобиль отношения не имеет, а принадлежит частнику, который купил ее уже с брендированием. Наклейки с машины убрали, а на собственника автомобиля завели дело об административном правонарушении по статье 8.2. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления.

- Мы благодарны местным жителям, которые предоставляют оперативную и подробную информацию о несанкционированном сбросе отходов, - прокомментировал ситуацию председатель комитета государственного экологического надзора Валерий Татаров. - Видео с номером автомобиля и точная локация помогли нам в течение нескольких дней привлечь виновного к ответственности.

И это лишь один из примеров борьбы властей Ленобласти с недобросовестными перевозчиками отходов. Так, в ходе недавнего рейда - операции «Мусоровоз» - инспекторы госэконадзора вместе с сотрудниками областной прокуратуры и ДПС проверили более ста автомобилей, которые везли на территорию семи районов области мусор.

- Во время проверок локация мобильных постов постоянно менялась, чтобы сарафанное радио недобросовестных перевозчиков не помогло им избежать ответственности, - пояснил Валерий Татаров.

Итог, к сожалению, очевиден: семнадцать нарушений. Самые частые - на опасные отходы не было паспортов.

- В отношении правонарушителей выписаны постановления-квитанции о наложении административных штрафов, - рассказали в пресс-службе областного правительства.

На самом деле это большая проблема, когда недобросовестные предприниматели выгружают мусор в неположенном месте. Например, устраивают свалки в полях или лесах. Или, как в истории с Невской Дубровкой, везут строительные отходы на бытовые площадки. Таких нарушителей можно остановить, если жители области будут неравнодушны.

- Совместными усилиями мы сможем существенно сократить количество несанкционированных свалок на территории Ленинградской области, - говорит Валерий Татаров. - Если вы увидели, что кто-то где-то сбросил отходы, мы просим направлять в адрес нашего комитета видео происшествия, номера автотранспортного средства и свои контактные данные, а также фиксировать нарушение, позвонив в полицию.

Жители Невской Дубровки заметили странное: некие люди выгрузили строительный мусор и уехали. Фото: предоставлено администрацией Ленобласти

А В ЭТО ВРЕМЯ

Эффективно бороться с несанкционированными свалками поможет долгожданная агломерация Ленинградской области и Санкт-Петербурга в области обращения с отходами. 8 октября регионы подписали соглашение о намерениях создать единую концепцию обращения с отходами.

- Это были длительные переговоры, мы намеренно держали все в тайне, - говорит заместитель председателя правительства Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин. - И наконец выработали оптимальное и взаимовыгодное решение для обоих субъектов. Сейчас весь мусор из Санкт-Петербурга везут на полигоны Ленинградской области, так как по законодательству в городе запрещено складирование отходов. 2/3 отходов, поступающих на территорию области, производят жители Санкт-Петербурга. Агломерация с Санкт-Петербургом позволит области отслеживать объемы и логистику всех отходов, поступающих на нашу территорию. А разработанный правительством областной закон по регулированию оборота отходов поможет сформировать прозрачную отрасль.

Областной закон, о котором идет речь, предусматривает введение QR-кодов для перевозчиков, которые позволят отслеживать их передвижение, и больших штрафов для нарушителей - от ста тысяч рублей для физических лиц до полутора миллионов для юридических. Кроме того, в этом документе отражена позиция губернатора о необходимости запрета захоронения необработанных отходов на областных полигонах к 2023 году. Если документ одобрит Законодательное собрание, то он вступит в силу с 1 января 2021 года.

ЦИФРА «КП»

300 миллионов рублей получат муниципальные власти Ленинградской области на ликвидацию несанкционированных свалок. Субсидии будут распределены между всеми районами в период до 2023 года. В текущем году финансирование получат Всеволожский, Кингисеппский, Тосненский, Выборгский, Волосовский, Гатчинский, Кировский, Лодейнопольский, Ломоносовский, Лужский и Приозерский районы.

4 ВОПРОСА О ГЛАВНОМ

Кто несет ответственность за несанкционированные свалки?

В первую очередь тот, кто эту свалку устроил, то есть сбросил отходы в неположенном месте. Но, если нарушителя не удается найти (а такое случается часто) ликвидировать свалку должен тот, кто пользуется земельным участком - собственник или арендатор. Например, если это земли сельскохозяйственного назначения, то убирает агропредприятие, если населенный пункт и земля не предоставлена в частную собственность или аренду, то ликвидацией занимается местная администрация.

Многое зависит от других параметров территории. Полосу отвода дороги убирает эксплуатирующая организация, свалки на территории земель лесного фонда ликвидируют либо за счет их хозяина (арендатора), либо через комитет по природным ресурсам Ленинградской области через судебную процедуру.

Что делать жителям при обнаружении незаконной свалки?

Если они хотят рассказать, что конкретно в данный момент какое-то неустановленное лицо складирует отходы на непредназначенном для этого участке, надо обращаться в полицию. Оттуда, после того как станет понятно, кто нарушитель, информацию передадут в госэконадзор Ленобласти, чтобы там приняли меры.

Если же свалка уже существует, но новые отходы туда не привозят, то обращаться необходимо в организации, осуществляющие уборку свалок в своих полномочиях. О них мы как раз рассказали выше.

Основной вид наказания - штрафы. Кроме того, нарушитель обязан все убрать. Фото: предоставлено администрацией Ленобласти

ВАЖНО! Не надо путать со свалками официальные полигоны ТБО, куда завозят отходы на законных основаниях, а также объекты рекультивации. И то, и другое - объекты федерального государственного экологического надзора. Претензии по их содержанию надо направлять в Росприроднадзор по Северо-Западу.

Как могут наказать организатора незаконной свалки?

Основной вид наказания - штрафы. Кроме того, нарушитель обязан устранить свалку. Протоколы могут составлять не только инспектора надзорных органов, но и сотрудники полиции.

Как еще можно пожаловаться на нелегальную свалку?

Для контроля за нарушениями комитет экологического надзора использует несколько каналов для получения информации от населения: телефон «Зеленой линии», группы комитета в социальных сетях, а также геоинформационную систему «Народная экспертиза». Это интерактивная карта, которая позволяет жителям Ленобласти сообщать о проблемах в сфере экологии и благоустройства, получать оперативно ответы и отслеживать ход рассмотрения сигналов. Скорость реакции на сигнал составляет от нескольких часов до нескольких суток.