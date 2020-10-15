Чиновники из Минкультуры Карелии массово заразились коронавирусом

Министерство культуры Карелии практически в полном составе заболело коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Министерство культуры Карелии почти в полном составе встретило вспышку коронавируса. Инфекцию выявили сразу у 13 чиновников, включая руководителя Алексея Лесонена. Об этом «Комсомолке» сообщила пресс-секретарь министерства Гюльнара Мехралиева. При этом состояние госслужащих вполне хорошее. Но работать пока будут те, кто здоров.

- С 15 октября 13 инфицированных сотрудников министерства, включая министра Лесонена, отправлены медиками домой на больничный. В стационар никого не госпитализировали, так как болезнь у всех зараженных протекает либо в легкой, либо в бессимптомной форме. В строю остались только четыре сотрудника, сейчас они работают в дистанционном режиме, - сообщили в Минкультуры Карелии.

По данным на 15 октября 2020 года, с начала пандемии в республике диагностировали коронавирус у 4 981 человека (+121 за прошедшие сутки). Выздоровевших – 3 860 (+34), а умерших – 43 (+1). В стационарах сейчас лежат 232 пациента, из которых трое находятся на аппарате ИВЛ.