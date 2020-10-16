Многодетная мать родила в машине под окнами роддома, не дождавшись заплутавшего акушера

Мать родила свою третью дочь в машине Фото: Личный архив героя публикации

Невероятная история произошла в Сосновом Бору Ленинградской области. Женщина родила в машине мужа, не дождавшись заплутавшего акушера.

ВСЕ НАЧАЛОСЬ НОЧЬЮ

Для Алексея и Валерии Фадеевых это уже была третья беременность. Пара воспитывает двух дочерей: 2 и 4 года. При появлении второго ребенка на свет муж поддерживал жену и даже снимал видео. Поэтому супругам казалось, что они уже прошли огонь и воду - и третьи роды их точно не удивят. Но они даже не представляли, какой сюрприз для них готовит малышка...

- Перед сном жена сказала: "Мне кажется, что сегодня-завтра уже рожу", - рассказал "КП-Петербург" счастливый отец. - Мы все распланировали и легли спать, а ночью просыпаюсь от того, что у супруги начались схватки. Она собирала вещи в больницу, позвонила в скорую помощь и попросила приехать. Прямо во время звонка у нее отошли воды, а диспетчер никак не отреагировал и положил трубку, представляете? Она перезвонила еще раз, но диспетчер сказал ждать и параллельно с кем-то там разговаривал, потом заявил: "Ждите скорую". Позже я перезвонил сам, чтобы спросить - нужно ли нам спускаться. Но диспетчер ответил, что еще даже не передала наш вызов, не успела.

Первое фото ребенка сразу после родов в машине Фото: Личный архив героя публикации

Взволнованный Алексей побежал вниз к своей машине, чтобы не терять времени, спустил мешок с вещами. К тому времени прошло уже около 10 минут после диалога с диспетчером. Глава семейства принял решение самому везти жену в больницу и параллельно звонить в роддом, чтобы их там встречали.

СХВАТКИ УСИЛИВАЛИСЬ

- Меня заверили, что в больнице нас уже ждут, объяснили, куда нужно подъезжать, - продолжает Алексей. - Когда мы приехали, нас ждал только закрытый шлагбаум и листочек на стекле с номером телефона, по которому нужно вызывать врача.

Алексей позвонил медику и стал просить медика спуститься, кричал: "У меня жена уже в машине рожает". К слову, отец ребенка не соврал, схватки усиливались.

- Пока мы ждали акушера, Лера крикнула, что уже показалась головка ребенка, - волнуется Алексей. - Я посмотрел - и правда! В итоге пока акушер спускалась к нам, уже вышли плечи дочери!

Девочка родилась здоровой Фото: Личный архив героя публикации

От такой картины, по словам Алексея, опешила даже акушерка. Она объяснила, что ее никто не предупредил об их приезде. А спускалась она долго, потому что шла по лестнице с пятого этажа - лифт не работает.

- Медики сделали зажимы и перерезали пуповину в машине, - делится глава семейства. - Потом они закутали ребенка в полотенце и вместе с женой пошли в родильное отделение. На память они мне оставили один из зажимов - просто забыли забрать. Правда, потом попросил вернуть.

ЗДОРОВЫЙ МАЛЫШ

Нерасторопность медиков удивила семью, они уже обратились с жалобой в прокуратуру. Но сама Валерия рада, что все хорошо кончилось: ребенок родился здоровым! Вес 3 140 граммов, рост - 52 сантиметра. Новорожденную девочку назвали Софией.

Врачи в шоке от случившегося забыли инструмент в машине Фото: Личный архив героя публикации

- Это, наверное, мои лучшие роды, - смеется многодетная мама. - Мне хотелось естественные роды, чтобы муж был рядом, мог снять все на видео. А из-за коронавируса его бы к нам не пустили. Конечно, не в тех условиях, но все прошло так, как я и хотела.

Теперь Фадеевы надеются, что им выделят квартиру в рамках расширения жилищных условий. Многодетная семья ютится в однокомнатной квартире.

- У меня мама более 35 лет работает педагогом, она стоит в две очереди с 1985 года, одна из них льготная, - поясняет Алексей. - Время шло, мы по общей очереди четвертые, а по льготной вторые. И так это уже 7 лет продолжается. Сейчас мы живем в этой однушке с женой и тремя детьми. Там прописаны моя мама, брат, три дочери и сын от первого брака. Но никаких подвижек у нас нет.