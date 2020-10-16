«Болеем за Сашу и за всех наших»: Артем Дзюба поддержал российских бойцов перед турниром UFC 254 «Бойцовский остров»

Артем Дзюба напутствовал россиян перед "Бойцовским островом". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Нападающий «Зенита» и капитан футбольной сборной России Артем Дзюба поддержал петербургского спортсмена Александра Волкова и всех российских бойцов, которые отправились на турнир по смешанным единоборствам UFC 254 «Бойцовский остров» в Объединенные Арабские Эмираты.

- Привет! Меня зовут Артем Дзюба. Саша Волков будет драться на «Бойцовском острове». Болеем за Сашу и за всех наших! Остров наш! - заявил футболист на видео, опубликованном в Инстаграме UFC Russia.

Отметим, что друг Артема Дзюбы Александр Волков, с которым они не раз проводили показательные тренировки, в основной сетке турнире встретится с американским бойцом Уолтом Харрисом.

Но этой бой хоть и обещает быть красочным, но будет не главным шоу турнира, ведь звездой «Бойцовского острова» стал Хабиб Нурмагомедов. Он сойдется в чемпионском поединке с представителем США Джастином Гэтжи.

Кроме этого в восьмиугольник выйдут россияне Александр Яковлев, Умар Нурмагомедов и Магомед Анкалаев.

Основные бои пройдут в столице ОАЭ Абу-Даби 24 октября.