Тренер чемпиона Европы по фигурному катанию Дмитрия Козловского подтвердила, что он заболел коронавирусом

Тест на ковид у молодого спортсмена оказался положительным Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пресловутый коронавирус отправил на карантин чемпионов Европы по фигурному катанию Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. Звездные воспитанники Тамары Москвиной должны были выступить на третьем этапе Кубка России в Сочи, однако их выход на лед не состоится. А причиной всему – положительный тест на ковид у Дмитрия. Тамара Москвина прокомментировала ситуацию корреспонденту "КП"-Петербург.

- Да, я знаю об этой ситуации, - говорит Тамара Николаевна. – Расстроены ли мы? Ну как думаете? Вот если у вас будет назначена командировка в Сочи на неделю, а вы заболеете и не поедете, будет приятно? Нет, конечно! Вот и все, что я могу сказать.

Пара Бойкова-Козловский тренируется у Тамары Москвиной Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Соревнования, которые пропустят Александра и Дмитрий, пройдут с 23 по 27 октября. Их соперниками на этом турнире могли стать Алина Пепелева и Роман Плешков, а также Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Планируется, что 24-го октября пары должны показать короткую программу, а 25-го – произвольную.

Как ранее сообщалось, в условиях пандемии Кубок России станет одним из важнейших состязаний сезона. Известно, что зрителей на турнир не допустят.