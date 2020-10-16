Уникальные костюмы из опер и балетов Чайковского впервые показали в Мариинском театре

В стеклянных витринах представили более удивительных 25 костюмов, «выступавших» в операх и балетах Чайковского Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2020 году Мариинский театр отмечает двойной юбилей: 180 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского, большинство опер и балетов которого были впервые поставлены на старой сцене Мариинки, и 160-летие самой исторической сцены. К круглым датам в театре выпустили стилизованные под XIX век программки и приурочили ряд спектаклей, а в зрительском фойе первого яруса новой сцены открыли уникальную выставку.

В октябре Мариинка отмечает 160-летие исторической сцены Фото: Олег ЗОЛОТО

В стеклянных витринах представили более 25 костюмов, «выступавших» в операх и балетах Чайковского, а также бесчисленное количество ценных документов из театральной библиотеки. Экспонаты охватывают 110 лет истории: самому молодому – костюму распорядителя балов из «Пиковой дамы» – 36 лет, самому великовозрастному – обращению Чайковского в Дирекцию императорских театров с просьбой поставить оперу «Опричник» – 146.

Самому великовозрастному экспонату 146 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

– Впервые здесь представлены костюмы, в которых артисты выходили в операх Чайковского в конце XIX – начале XX века, – поясняет заведующая архивной службой театра Ольга Овечкина. – Исключение – костюм императрицы Екатерины Второй из оперы «Пиковая дама»: он уже дебютировал в качестве экспоната пять лет назад, но мы не смогли отказать себе в удовольствии показать его еще раз.

Платье, достойное императрицы, создали по эскизам Григорьева для постановки 1946 года Фото: Олег ЗОЛОТО

Платье, достойное императрицы, создали по эскизам Григорьева для постановки 1946 года. Но оно сохранило интересную деталь – медальон с портретом императрицы, датированный 1921 годом, а также декоративные элементы XIX века. Это платье прогуливалось по сцене вплоть до постановки Темирканова 1984 года, где появление Екатерины Великой остается за кадром.

Медальон с портретом императрицы датирован 1921 годом Фото: Олег ЗОЛОТО

– Мы изучали штампы (подписи на подкладках костюмов), фотоматериалы и эскизы. И выяснили, что у многих костюмов была очень долгая сценическая жизнь: они приходили из царской эпохи в советское время, – отмечает Ольга Овечкина. – Пример – фрак Евгения Онегина: на подкладке – имя Журавленко, который исполнял партию в 1950-е, и одновременно штамп XIX века. Это не потому, что у театра не было возможности сшить новый костюм: в этом не было необходимости, настолько были качественные ткани и исполнение. Даже когда утрачивались более хрупкие детали старого костюма, вышивку и металлический декор переносили на новый.

Фрак Евгения Онегина донес до нас детали позапрошлого века Фото: Олег ЗОЛОТО

Еще один пример преемственности эпох – костюм королевы из «Спящей красавицы», предположительно по эскизу Евгения Пономарева. Богато расшитая накидка – подлинник XIX века. Само платье более современное, но оно сохранило старинную декоративную вставку на груди. Нынешние костюмы королевы шьют по образцу этого, ставшего музейным экспонатом.

Нынешние костюмы королевы шьют по образцу этого, ставшего музейным экспонатом Фото: Олег ЗОЛОТО

Кстати, балету «Спящая красавица» посвятили целый раздел выставки. Внимание приковывают костюмы Авроры и принца Дезире, в которых они появлялись на сцене в «свадебной проходке». С тканью XIX века соседствуют театральное кружево и современный тюль: творческая жизнь этих нарядов началась очень давно и завершилась совсем недавно.

Внимание приковывают костюмы Авроры и принца Дезире Фото: Олег ЗОЛОТО

По соседству выставили более молодые мужские костюмы и наряды пажиков, который несли шлейф Авроры. Все сделаны по эскизам Константина Коровина.

Старинные программки расскажут, чем театр и культурный досуг XIX века отличались от современных Фото: Олег ЗОЛОТО

– Один из самых ценных экспонатов выставки и всей нашей коллекции – подлинные партитуры «Спящей красавицы» и «Пиковой дамы» с автографом композитора: это рука Петра Ильича, а не переписчика нот, – обращает внимание начальник издательского отдела Мариинки Анна Петрова.

Полистать оцифрованные партитуры можно в электронном виде: для нас создатели выставки выбрали самые интересные и известные фрагменты.

Там выглядели зловещая фея Карабос и ее хвостатая свита в поставное конца XIX века Фото: Олег ЗОЛОТО

Снимки конца XIX века показывают, как выглядели зловещая фея Карабос и ее хвостатая свита. Именно на роскошную постановку «Спящей красавицы» тогда прибыл австрийский император Франц Иосиф. В честь почетного гостя в театре даже издали особенные программки с иллюстрациями.

Для австрийского императора Франца Иосифа выпустили особую программку с иллюстрациями Фото: Олег ЗОЛОТО

В архивах сохранилась и программка премьеры «Чародейки», внизу которой мелкими буквами скромно написано: «Дирижировать будет автор». Старинные программки расскажут, чем театр и культурный досуг XIX века отличались от современных. Так, имена создателей париков и причесок, цветов и перьев, обуви и металлических украшений в императорских театрах были важнее имен артистов, слово «императорский» писали исключительно заглавными буквами, а порой в театрах давали спектакли «в пользу голодающих индусов» и других нуждающихся.

В архивах сохранились и детали костюма «Чародейки» Фото: Олег ЗОЛОТО

– Костюм Княжича Юрия из оперы «Чародейка» 1941 года стал самым пожившим, и, прежде чем показывать его, его отреставрировали, – поясняет Овечкина. – Пришлось дополнить жемчужинки, зафиксировать декоративную тесьму.

Костюм Княжича Юрия из оперы «Чародейка» 1941 года потребовал реставрации Фото: Олег ЗОЛОТО

Несколько витрин заняли костюмы из «Лебединого озера». Мужские наряды для Испанского танца выполнили по эскизам Симона Вирсаладзе в 1950 году, они сохранили декоративные элементы дореволюционного времени.

Мужские наряды из «Лебединого озера» сохранили декоративные элементы дореволюционного времени Фото: Олег ЗОЛОТО

К «Лебединому озеру» относятся и два средневековых костюма: в постановке Вагановой 1933 года граф выбирает себе невесту не на простом, а на костюмированном балу.

Удивительна судьба рыцарских лат, изготовленных в XIX веке для оперы «Орлеанская дева», мировая премьера которой состоялась в Мариинском в 1881 году.

Главную партию пела, надев эти латы, Софья Преображенская Фото: Олег ЗОЛОТО

– С тех пор «Орлеанская дева» долго не ставилась, и ее выбрали вновь для постановки в 1945 году, когда труппа вернулась из эвакуации в Ленинград и искала репертуар, – рассказывает Анна Петрова. – Главную партию пела, надев эти латы, Софья Преображенская – артистка, которая осталась в блокадном городе и выступала в Ленинграде и на фронте. Постановка имела колоссальный успех: публика приняла сюжет о победе французов над англичанами на себя.

Слово «императорский» писали на афишах и вообще везде только заглавными буквами Фото: Олег ЗОЛОТО

Вскоре в театре планируют поставить «Орлеанскую деву» в третий раз.