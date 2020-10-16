Победительница шоу «Голос.60 +» 91-летняя блокадница Дина Юдина отдаст выигрыш на борьбу с коронавирусом

91-летняя Дина Юдина отдаст часть своего выигрыша врачам, борющимся с коронавирусной инфекцией. Фото: YouTube-канал Голос / The Voice Russia

Победительница шоу «Голос.60 +», 91-летняя блокадница Дина Юдина передаст часть своего выигрыша на борьбу с коронавирусом в Северной столице. Об этом «любимейшая бабушка страны» рассказала «КП-Санкт-Петербург» сегодня, 16 октября.

- Я подумала, что это будет правильно, - признается вокалистка. - Сейчас такое тяжелое время, врачи так много делают, что я просто не могу остаться в стороне и не помочь им.

Деньги Дина Ивановна планирует перевести в одно из медицинских учреждений в родном Адмиралтейском районе. Накануне она обратилась к местным депутатам, чтобы они помогли ей это организовать.

Чтобы избежать кривотолков, наша собеседница поясняет: речь идет не обо всем выигрыше (он, напомним, составляет 1 000 000 рублей), а только о части, какой — Дина Ивановна пока не распространяется. Впрочем, это не значит, что оставшиеся деньги она потратит на себя. Наоборот — исполнительница признается, что себе лично не оставит ни копейки.

- Я блокадница, у меня хорошая пенсия, да к тому же 15 лет «северного стажа». Так что в деньгах я не нуждаюсь. У меня много родственников, есть дети, внуки, - улыбается Юдина. - Я хочу им всем помочь. Кто квартиру купил, теперь мебель нужна, кому по работе надо дальше двигаться, и предстоят большие профессиональные расходы. По-моему, это самое правильное и разумное желание — чтобы все вокруг тебя жили счастливо и в достатке.

Напомним: ранее мы рассказывали, что из-за хронического заболевания Дина Юдина теряет голос. По словам самой исполнительницы, с тех пор ничего не изменилось - ее состояние только ухудшилось.

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