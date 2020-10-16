Генетика для животных: три причины сделать тест своему питомцу

Татьяна Чистилина с одним из своих пациентов. Фото: личный архив.

Петербург исторически считается городом котов. Тут и Бродский, обожающий кошек, и легенда о блокадных котах, и все историческое наследие города. Впрочем, и собак на самом деле не меньше. Скажешь, что жители города на Неве трепетно относятся к любым домашним животным, – не ошибешься. Осталось только понять, кто ближе лично вам.

- Объективно сложно сказать, кто проще в уходе, - поделилась мнением в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» главный ветеринарный врач Центра ветеринарной генетики «ЗООГЕН» Татьяна Чистилина.

– Собаки более трудоемки, выгул занимает больше времени, особенно если это большая собака, которая должна проходить много километров. Но и уход за кошками, в зависимости от породы, может быть достаточно сложным. Что для меня однозначное зло – это содержание в городских квартирах диких животных. Как минимум, им нужно создавать определенные условия, чтобы они не болели. А это сделать достаточно сложно и стоимость правильного содержания может быть в несколько раз выше стоимости самого животного.

Но при этом, о каком бы животном не шла речь, радует, что хозяева стали намного ответственнее относиться к здоровью своих любимцев. Они не забывают ставить им прививки, регулярно водят на осмотры к ветеринарам, следят за их питанием. А еще все чаще решают сделать питомцу генетический паспорт – это результат специального генетического теста, который выявляет особенности в ДНК конкретной собаки или кошки, которые отличают ее от всех остальных.

- Это лабораторный набор исследований, который актуален для владельцев, для заводчиков, для практикующих ветеринарных врачей, которые сталкиваются с наследственными заболеваниями, - рассказывает Татьяна Чистилина. - С помощью генетического анализа мы, в первую очередь, можем прогнозировать некоторые наследственные заболевания, понять, к каким болезням предрасположено животное. - Ведь генетически передается широчайший спектр болезней – неврологические, офтальмологические, стоматологические, и так далее.

Как это делается? В лаборатории исследуют определённые участки ДНК.

- Если один ген мутантный, а второй чистый, то мы можем говорить о «носительстве», - говорит Чистилина. - То есть это животное не заболеет, но может передать болезнь своим потомкам. Если оба гена мутантные, то теоретически ваш любимец может заболеть. И, зная это, врачи и владельцы могут принимать превентивные меры.

Второй повод сделать генетический тест - это выявить чувствительность к тем или иным лекарствам. Например, безобидный препарат, который снимает рвоту и тошноту у животных, может привести к смерти австралийскую овчарку, если у нее предрасположенность к чувствительности. Для многих заводчиков это обязательные тесты.

Третья причина – идентификация. И не только родства. Генетический тест, на сегодняшний день, самый надежный способ.

- Допустим, у вас украли собаку или кошку, - приводит пример эксперт. - Потом нашли, но как доказать, что она ваша? Чип можно удалить хирургически, клеймо – перебить. Но, если у вашего животного есть генетический паспорт, то его уже никак не подделаешь. И по взятому материалу можно определить, что это именно ваш питомец с точностью 99,9 процента.

При этом не имеет значения, в каком возрасте сдается тест: щенок ли это, котенок, или взрослое животное. Набор генов в течение жизни не меняется.

КСТАТИ

Еще одна очень важная цель ветеринарной генетики – поддержка ответственного породного разведения.

- Ответственные заводчики занимаются сохранением породы, ее фенотипических свойств: окрас, длина шерсти, породные качества, - говорит Татьяна Чистилина. – При этом чтобы сохранить какой-либо признак, практикуют инбридинг – близкородственное скрещивание. Но так можно закрепить нежелательные эффекты и последствия. Нужно соблюдать баланс между фенотипом и здоровьем животного, это помогают сделать генетические исследования.

Почему вино для собак и пиво для кошек – это не про алкоголь, в каком направлении будет развиваться ветеринарная генетика в ближайшем будущем– это и многое другое слушайте на радио «Комсомольская правда в Петербурге».