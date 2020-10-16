На 92-м году жизни скончался известный российский ученый Анатолий Кирпичников. Фото: vk.com/lenoblzaks

На 92-м году жизни умер известный исследователь Древней Руси и археолог Анатолий Кирпичников. О трагической новости сообщила пресс-служба правительства Ленобласти. В среде историков и археологов Анатолий Николаевич был ходячей легендой. За всю свою жизнь он выпустил больше 450 научных работ, в том числе 16 монографий, но многие благодарят его за ценные исследования о древнейшем поселении, в котором Рюрик основал русское государство. Даже Владимир Путин заслушивался его рассказами на раскопках Старой Ладоги.

- На счету Анатолия Николаевича, почетного жителя Ленобласти, множество важнейших научных открытий в области истории, культуры, военного дела, фортификации и архитектуры Руси, которые он сделал всеобщим достоянием. Его смерть стала огромной утратой для всего региона и Старой Ладоги, которой он вернул ее подлинное историческое значение, - передают соболезнования губернатора Александра Дрозденко в пресс-службе Ленобласти.

Выдающегося археолога вспоминают его коллеги со всей России. Фото: СОЦСЕТИ

В соцсетях десятки людей вспоминают Анатолия Николаевича добрым словом. Чего и говорить, если об археологе помнят даже небольшие сообщества реконструкторов быта Древней Руси. Скорбят и в научной среде.

- Горько осознавать такую колоссальную утрату... Это, конечно, был Великий человек, абсолютно ярчайший и неподражаемый, не говоря уже о громадном научном масштабе, - пишет на свой странице во «Вконтакте» завкафедрой Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов.

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким Анатолия Кирпичникова.