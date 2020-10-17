Умер Виталий Аксенов, бывший директор киностудии «Ленфильм»

Бывший директор "Ленфильма" Виталий Аксенов умер на 90-м году жизни. Фото: Александр ГЛУЗ

В Санкт-Петербурге умер бывший директор киностудии «Ленфильм» Виталий Аксенов. О смерти заслуженного деятеля искусств, сценариста и режиссера стало известно утром 17 октября. А смерть настигла Виталия Евгеньевича накануне вечером. Ему было 89 лет.

- Да, мы только пару часов назад узнали сами, сейчас готовим некролог, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» на киностудии «Ленфильм», которой Виталий Аксенов руководил без малого пять лет.

Последнее время, несмотря на почтенный возраст, он преподавал на кафедре фотографии и народной художественной культуры Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Информация о смерти потрясла коллег.

- Это кошмар. Мы просто осиротели. Весь институт в трауре. Это огромная потеря. Аксенов был масштабной личностью, он преподавал у нас больше 20 лет. Сначала на режиссерском факультете, потом были творческие мастерские. В последнее время - наша кафедра, - рассказала «Комсомолке» завкафедрой фотографии и народной художественной культуры Елена Константинова. - Его слушали, слышали, учились на его фильмах и книгах. Его ученики становились лауреатами международных конкурсов и премий. Мы просто не знаем, как теперь будем без Виталия Евгеньевича.

Виталий Аксенов руководил студией пять лет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На кафедре, где преподавал Аксенов, сейчас царит траур и растерянность. Там настолько привыкли к этому доброму и светлому человеку, что не могут представить своей работы без него.

- Увлеченность профессией, любовь к кинематографу и искреннее уважение к людям сделали Виталия Евгеньевича незаменимым человеком.Для студентов СПБГИКиТ Виталий Евгеньевич всегда был тем человеком, который определил их творческий вектор и помог им в решении трудных творческих задач. Ученики Виталия Евгеньевича всегда с теплом вспоминали его занятия и каждый год возвращались в институт для встречи с ним. Для многих сотрудников кафедры, в том числе и меня, он был сначала мастером, потом коллегой, а главное добрым другом. Работать с Виталием Евгеньевичем было большой честью и радостью для меня. Светлая память об этом удивительном человеке, достойном преподавателе останется в наших сердцах, а его имя навечно записано в историю российского кинематографа, - рассказала преподаватель кафедры Вера Владимирова.

Известно, что в последнее время Виталий Аксенов болел. Он, как и многие петербуржцы, заразился коронавирусом. К сожалению, организм 89-летнего режиссера не справился с коварной инфекцией.

- Он лежал в больнице, вроде бы даже пошел на поправку. Два дня назад перевели из реанимации, он разговаривал, звонил по телефону и вдруг смерть.

Дата и место прощания с Виталием Аксеновым будут объявлены позднее.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным, близким и коллегам режиссера.

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