Пугал электрошокером, снимал на видео: житель Ленобласти 12 лет развращал малолетнюю родственницу

Заправщик АЗС из Ленобласти 12 лет развращал маленькую девочку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские Выборгского района Ленинградской области задержали 31-летнего жителя поселка Перово, который долгие годя развращал малолетнюю родственницу. Заявление на мужчину подала 19-летняя девушка, рассказавшая о всех извращениях, которые с ней происходили с шестилетнего возраста.

- 15 октября в следственные органы обратилась гражданка, которая сообщила, что 31-летний мужчина в период с 1 января 2007-го по 31 августа 2018-го с применением насилия, а также угроз систематически совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полиции конкретно не говорят, как именно мужчина развращал девочку, однако источник «КП-Петербург» информирует, что при задержании у подозреваемого изъяли в том числе видеокамеру и электрошокер, который он использовал в качестве устрашения.

При этом пресс-служба Управления Следственного комитета по Ленобласти уточняет, что дело о развращении малолетней было раскрыто в ходе расследования другого уголовного производства, идущего в отношении того же мужчины. Ранее его бывшая сожительница обвинила в распространении ее интимных фото в интернете после расставания.

Тогда в отношении жителя Перово возбудили дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни», что грозило максимум двумя годами лишения свободы, а вероятнее всего - штрафом.

Но теперь ситуация куда серьезнее. Новое производство заведено за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. А это уже от 12 до 20 лет за решеткой. Без вариантов.

Известно, что на момент первого «контакта» потерпевшей было 6,5 лет. Ее мучителю - чуть меньше 18-ти. Больше 12 лет девочка терпела приставания извращенца, пока, наконец не вышла замуж и не избавилась от назойливого внимания родственника.

Отметим, что задержанный не имеет семьи и работает заправщиком на АЗС. Кроме видеокамеры и электрошокера при обыске у него изъяли: CD-диски, карты памяти, внешний жесткий диск, компьютер, три сотовых телефона, наручники, патроны от винтовки и пистолета ТТ, портсигар с порошком белого цвета, и пакетик с растительным веществом.

Сам мужчина уже дал признательные показания. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.