Петербургский подросток с ДЦП расписывает шелковые платки, чтобы накопить на экзоскелет

Подросток из Петербурга зарабатывает на экзоскелет расписывая платки. фото: instagram.com/valentin_schanovich

Мечта, которая некоторым показалась бы несбыточной, движет 15-летним подростком из Санкт-Петербурга. Парень с врожденным ДЦП очень хочет ходить. Но сам он это физически сделать не сможет. А вот с помощью экзоскелета - да. Вот только стоит такое чудо техники несколько миллионов рублей. Но Валентин Шанович - так зовут подростка - их не просит, а чтобы раздобыть деньги, вручную расписывает шелковые шейные платки и продает их всем желающим.

- Привет! Я Валентин,мне 15.У меня ДЦП. И огромная мечта - я хочу купить ЭКЗОСКЕЛЕТ. Мне надо нарисовать 3800 платков. Покупая платок, вы помогаете мне, - пишет парень в своем Инстаграме, через который продает платки.

Один платок стоит от тысячи рублей. Чтобы купить экзоскелет, Вале надо продать их четыре тысячи. 200 он уже продал, осталось еще 3800.

В каждый платок Валентин вкладывает душу. Фото: instagram.com/valentin_schanovich

Надо сказать, что платки юный петербуржец делает в уникальной технике эбру, что очень непросто при его заболевании. Тем не менее, Валентин со всем справляется и не теряет бодрости духа.

- Эбру - это турецкая древняя техника, так султаны и монахи выражали свои чувства к любимым женщинам. Пожалуйста, носите мой платок с радостью! И пусть все ваши мечты исполнятся, - говорится в подписи в открытке к каждому платку, который получает покупатель.

Подписчики Инстаграма хвалят Валю за старание и восхищаются его талантом. А помочь парню реализовать мечту может каждый желающий.