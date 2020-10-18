Девочки для министра: Как популярный в Архангельске глава Минобразования стал обвиняемым в развращении детей

И.о. министра образования был популярным педагогом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В начале октября в Архангельске задержали 47-летнего и.о. министра образования и науки Юрия Гнедышева, обвинив в педофилии! До работы в правительстве он был известным в городе педагогом - сначала учителем информатики, а потом директором лицея. Поэтому новость, мягко говоря, шокировала жителей Северо-Запада. Поползли разные слухи. Кто же такой Юрий Гнедышев – педофил, долгие годы развращавший детей, или жертва политических интриг?

«СЕМЬЯНИН, ТАЛАНТЛИВЫЙ УЧИТЕЛЬ»

Замминистром образования он стал три года назад, исполнять обязанности министра начал в августе 2020 года. Беспартийный, но «рукопожатный». А самое главное для местных - он вырвался из простых трудяг. Родители Гнедышева – рабочие завода, ныне пенсионеры. До 45 лет работал учителем в Северодвинске (население - 181 тысяча человек). Среди его друзей в соцсетях, а их более 5000 на странице в ВКонтакте, – учителя, общественники, депутаты, многодетные родители. Сам чиновник– примерный семьянин: жена и две дочки – одна в следующем году пойдет в школу, вторая уже взрослая – учится в университете. Хобби чиновника: рыбалка, футбол, хоккей.

Министр работал педагогом в трех школах Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Многочисленные друзья Гнедышева и рады бы рассказать о нем, но, как говорят, им родственники запретили - по совету адвокатов. Поэтому с журналистами они общаются только анонимно.

- Мы с ним учились вместе и работали потом в одной школе учителями, - говорит один из друзей Гнедышева. - Первые три курса он шел на красный диплом. По институту все девушки были его, мужик Юра харизматичный! После окончания педуниверситета, хотел устроиться на завод, где родители работали, но не вышло, поэтому торговал на рынке. Но все-таки решил пойти по призванию: стал преподавать математику и информатику в школе. Его заметили, стали перетягивать в престижный лицей № 17.

Коллеги по школе и лицею Гнедышева теперь только и обсуждают его задержание.

- Он вел школьное программирование, первый в области начал преподавать язык BASIC и Delphi, - добавляет еще один бывший коллега Гнедышева. - За свои достижения стал завучем лицея, а потом и вовсе в гимназию № 14 Северодвинска перешел работать директором. Гимназия эта одна из самых показательных в области. Министры, губернатор все время к ним приезжали. Так его и заметили.

«ЭТО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДСТАВА»

Ученики Гнедышева тоже как один – отзываются о нем положительно. Как они говорят - Юрий Анатольевич - никогда, ни к кому, заметили бы.

- Юрий Анатольевич был у меня учителем информатики, - рассказал «КП-Петербург» один из учеников Гнедышева. - Отзывчивый, добрый мужик, с хорошим чувством юмора, никаких подозрительных тем за ним я не наблюдал. Всегда поможет, объяснит. К девочкам не приставал, жалоб не было. Мы с ним болели за одну футбольную команду и постоянно общались с ним на тему футбола, продолжали общение уже даже после учебы в школе.

Многие считают задержание министра политической подставой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Родственники Гнедышева от комментариев отказались, но переслали журналисту «КП» ссылки на учеников преподавателя из трех школ, сказали – пишите любым его воспитанникам. В развращение несовершеннолетних они не верят, как и его жена. Родственники уверены, что он кому-то он перешел дорогу.

«ЗНАКОМИЛСЯ С ПОДРОСТКАМИ В СЕТИ»

Задержание и.о.министра для правительства Архангельской области не стало неожиданностью. Силовики, как говорят чиновники, их предупредили. Гнедышев даже успел написать заявление об отпуске с последующим увольнением. То есть, поступили «по-свойски».

Так в чем же обвиняют министра? По словам силовиков, Гнедышев совершил два преступления – в одно и тоже время в должности еще замминистра.

- По версии следствия, в декабре 2019 года чиновник в социальной сети вел переписку с двумя девочками: 12 и 14 лет, оказывая на них развращающее влияние, - сообщают следователи. - Одной из них он отправили ссылку на видеозапись, на которой запечатлены действия сексуального характера.

Как рассказали следователи «КП», ни одну из девочек замминистра не знал лично, одна из них живет в области, другая - вообще в другом регионе. Познакомился он с ними в соцсети, с одной общался, второй кроме этого отправил порно. На вопросы - как так и зачем это все ему, силовики лишь сухо отвечают: «тайна следствия».

Следствие утверждает, что экс-чиновник признал свою вину Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Ну, вы же понимаете, что есть недоверие в обществе? Говорят, что все подстава политические интриги, - прямо в лоб спросили мы следствие.

Тут-то силовики и вытащили свой главный козырь: «Обвиняемый признал свою вину».

«МЫ И НЕ ЗНАЛИ, ЧТО ИДЕМ ЗА ЧИНОВНИКОМ!»

Но близкие все равно уверены – надавили, заставили! Но как? У Гнедышева целых два адвоката: один из Петербурга, другой из Архангельска. Уж они бы точно подняли бучу в СМИ.

- Юрий Анатольевич действительно признал вину? – сомневаемся мы в разговоре с адвокатом Романом Скачковым.

- Мы пока не комментируем, может потом, - пространно отвечает юрист. – Давайте мы пока будем исходить из формулировки следствия.

Архангельский адвокат экс-чиновника оказывается еще более категоричен:

- Я ничего не комментирую, до свидания, - с какой-то ненавистью в голосе бросает трубку защитник Олег Мыльников.

На секунду - именно они запретили родственникам общаться со СМИ, почему – тоже вопрос. Значит вовсе не так и чист был министр?

Гнедышева обвиняют в переписке с двумя школьницами Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Последний раз вопрошаем следствие.

- Да мы и не знали, что это министр! – не выдерживают следователи. – Поймите, поступило два заявление от родителей девочек, что в социальных сетях им пишет взрослый мужчина. Обвиняемый там был не под своим именем. Человеком занялись сотрудники отдела «К» МВД (по борьбе с киберпреступлениями – прим. Авт.). Стали вычислять и по IP-адресу вышли на обвиняемого. Сразу скажем – у него уже прошли обыски и на работе, и дома, изъяли его гаджет и другую технику.

КАК ЕГО ВЫЧИСЛИЛИ?

Все логично. Но осталось в этой истории одно «но». Министр был учителем информатики, и даже читал лекции по безопасному поведению в Сети. Неужели он так просто попался?

- Школьный учитель информатики обладает базовыми знаниями о компьютерной грамотности и безопасности, говорить, что мы имеем дело с профессионалами в сфере информационной безопасности нельзя, - объяснил «КП» глава российского Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев. – Человек, возможно, положился на миф, что достаточно создать ложную личность, зайти с браузера под «инкогнито», может прокси простенький использовал. Задерживали и не таких. Можно отследить и ложный цифровой след, который ведет в другой регион. А его вычислили по IP-адресу, значит, скорее всего, продвинутых технологий он не использовал. Что касается подставы, то следователи вам конкретно говорят, что изъяли его технику. Значит, они проверили гаджеты и узнали - использовались ли эти устройства для распространения информации.

Остается последний вопрос – если бывшего педагога действительно тянуло на девочек, то почему раньше он в этом замечен не был?

Сейчас Юрий Гнедышев находится под домашним арестом с семьей. Но прокуратура намерена добиться его отправки в СИЗО. По статье «развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц» ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Если адвокаты все-таки представят свою версию, «Комсомолка» ее опубликует.

ЗВОНОК ПСИХИАТРУ

Артем Гилев, судебный психиатрический эксперт:

Влечение к несовершеннолетним - это отклонение

- Я не обсуждаю этого министра, а говорю о вопросе в целом. Если человек достигает таких высот, он обладает высоким интеллектом, он понимает, что за его действия ему грозит ответственность. Но влечение к несовершеннолетним - это отклонение. Человек может стараться этого избежать. Но такое очень тяжело лечится, вплоть до психотерапии и химической кастрации. И в эпоху виртуальности многие переходят в Интернет, чтобы хотя бы что-то получить, ищут замещающие средства. Некоторые могут ограничиться только виртуальным общением. Возможно, что реальный акт им и не нужен.