Новый рекорд: Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге на 18 октября 2020 года составило 674 человека

По числу зараженных за день город побил новый рекорд Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Последние новости о числе заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге не радует. Город побил очередной рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки. В Северной столице выявили 674 человек, у которых диагностирована опасная инфекция. Прошлый рекорд был установлен днем ранее - в городе заболели 659 человек. Прирост числа заболевших при этом не останавливается уже неделю.

Выздоровевших от коронавируса почти всегда меньше в два раза. Так и 18 октября число излечившихся от инфекции составило 337 человек.

- От коронавируса за сутки в Санкт-Петербурге погибли 15 человек, - сообщают в оперштабе.

Всего в Санкт-Петербурге с начала пандемии коронавирусом заразились 51 тысяча 906 человек, излечились - 33 тысячи 517 человек, умерли 3 тысячи 422 пациента.

В России за сутки выявили 15 тысяч 99 заразившихся. По числу заразившихся коронавирус среди регионов Петербург уже традиционно на втором месте. Большее число заболевших выявлено только в Москве.