Полицейские наказали пассажира метро, который устроил скандал после просьбы надеть маску в Санкт-Петербурге

Пассажир устроил скандал в метро

Скандал произошел на станции метро "Беговая" в Санкт-Петербурге. У мужчины произошел конфликт с работниками метрополитена, который просили мужчину, чтобы он надел маску. Как сообщают очевидцы, он сначала спросил - "может ли он пройти без маски", а потом заявил, что "астматик", поэтому ему повязки на лицо "противопоказаны".

- Я стал свидетелем того, как парень спрашивал у сотрудников метрополитена, где он может приобрести маску, или же купить ее где-то в метро, - описал события один из очевидцев Александр. - Перед этим он просил разрешение на проход без маски, указывая на двух молодых людей, которые были без средств защиты перед ним, аргументируя это тем, что он астматик и ему противопоказано ношение маски. Сотрудники метрополитена начали проявлять агрессию в его сторону, пытаясь вытолкать человека из метро. На возмущение: "Почему вы меня толкаете", сотрудники метрополитена прижали его к стене сказав: "Вот, идут сотрудники полиции, теперь они будут с тобой разбираться".

Потасовка в метро попала на видео

Конфликт попал на видео. На нем видно, что мужчина все-таки толкается с сотрудниками метрополитена. После этого к нему подходят сотрудники полиции. Силовики окружают мужчину, в этот момент он пытается прорваться через них и начинает толкать работников МВД.

- К сотрудникам полиции на станции метро «Беговая» обратился работник метрополитена, который сообщил, что один из пассажиров грубо нарушает установленные правила пользования подземным транспортом, - пояснили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - На сделанное замечание не отреагировал, а вместо этого спровоцировал конфликт. Для наведения общественного порядка на место инцидента прибыли сотрудники полиции. Гражданин на неоднократные законные требования прекратить противоправные действия не отреагировал, проследовать в территориальный отдел полиции для разбирательства отказался. В результате сотрудники были вынуждены применить к нему физическую силу.

Как оказалось, пассажиру метро 22 года. За то, что он стал скандалить, на него составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".