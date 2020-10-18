Доктор медицинских наук рассказал, почему переболевшие коронавирусом быстро теряют антитела

По словам доктора, антитела могут вновь выработать в течение двух дней Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В России широко обсуждают заявление академика РАН, директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арега Тотоляна, который высказал наблюдение, что около 15-20 процентов переболевших коронавирусом теряют антитела, потому что "иммунная система отреагировала небольшим уровнем антител и через месяц-два от этих антител не осталось и следа". "Комсомолка" попросила объяснить ситуацию доктора медицинских наук, вирусолога-иммунолога Владислава Жемчугова. По его словам, журналисты неправильно интерпретируют сказанное академиком.

- Я хочу сказать, что антитела никуда не исчезают, они уменьшаются, - пояснил "КП-Петербург" Владислав Жемчугов. - Это закономерно. Организм не поддерживает все уровни антител ко всему, с чем он контактирует всю жизнь. Через три-четыре месяца они уменьшаются. Остаются клетки памяти, которые при повторном контакте с инфекцией за два-три дня вырабатывают полный уровень антител. Это нормальная реакция иммунной системы.

По словам Владислава Жемчугова, говорить о повторном заражении коронавирусом пока рано.

- Мы сейчас ждем результатов от переболевших, будут они болеть или нет, - пояснил Владислав Жемчугов. - В России нет вновь заболевших коронавирусом, то что есть, это искаженные данные, они недостоверны. Информацию из Нидерландов, согласно которой 89-елтняя женщина скончалась от повторного заражения, я могу объяснить. Женщина боролась с опухолью, проходила химиотерапию. Там иммунитет весь убит химиотерапией. Это нельзя приводить как пример повторного заражения.

По словам Владислава Жемчугова, говорить о том, что коронавирус изменился, пока рано.

- Это нормальная ситуация, - пояснил доктор наук. - К концу эпидемии вирус слабеет и уходит в природу. Я еще с февраля говорил, что через какой-то время он останется в природе, станет стандартной инфекцией. Таких инфекций очень много, например, чума.

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