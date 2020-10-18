Три соперника «Зенита» из футбольного клуба «Брюгге» заразились коронавирусом перед матчем против российской команды

Матч пройдет на Зенит-арене Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Три игрока бельгийского футбольного клуба «Брюгге» заразились коронавирусом перед матчем Лиги чемпионов против «Зенита». О заболевании своих игроков команда сообщила на официальном сайте. Положительные результаты тестов они получили перед самой игрой.

- Вся делегация "Брюгге" в субботу, 17 октября, прошла тестирование на COVID19 в преддверии европейского матча в Санкт-Петербурге, - говорится в сообщении клуба. - Игроки сборной Симон Миньоле и Одилон Коссуну и нападающий Михаэль Крменчик дали положительный результат.

Коронавирусом также заразился и генеральный директор команды Винсент Маннарт. Сейчас все четверо уже помещены на карантин, их отстранили от поездки в Россию.

В клубе также уточняют, что ни у одного из заболевших нет симптомов заболевания.

Ранее до этого вся команда сдавала тест на коронавирус в четверг, 15 октября. У всех были отрицательные результаты.

Матч "Зенита" против "Брюгге" пройдет 20 октября в Санкт-Петербурге.