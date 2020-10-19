Ночные рестораны и кафе закрыли из-за коронавируса в Новгородской области

Время работы кафе и ресторанов в Новгородской области ограничат до 23 часов вечера. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новгородской области запрещают ночные рестораны и кафе. Такое решение в понедельник, 19 октября, принял губернатор региона Андрей Никитин по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

- По поручению главы региона предприятия общепита изменят режим работы, - сообщает пресс-служба правительства Новгородской области. - Кафе, рестораны и бары, в том числе круглосуточные, будут работать строго до 23 часов.

Отметим, что это — не единственное ограничение, связанное с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2. Также по итогам заседания было решено, что новогородские школьники вернутся с осенних каникул, которые по графику начнутся 26 октября, на неделю позже. Соответствующее поручение Андрей Никитин дал местному министерству образования.

Ограничить работу баров и ресторанов планируют в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Отметим, что ситуация с коронавирусом в Новгородской области, так же, как и в большинстве других регионов, далека от идеальной. По состоянию на 19 октября в регионе заболели в общей сложности 6 402 человека, а суточный прирост составил 68 новых инфицированных. Кроме того, бороться с вирусом посредством ограничения «ночной жизни», решили, судя по всему, не только так — ранее «Комсомолка» сообщала, что время работы кафе и ресторанов до 23 часов ограничат и в Санкт-Петербурге.