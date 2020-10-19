5 причин вступить в студенческий совет в Санкт-Петербурге

Первый курс университета - начало новой жизни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учебный год в Петербурге успешно проходит, несмотря на пандемию коронавируса. И сегодня мы хотим поговорить о студентах. Современный мир диктует свои правила, и теперь выпускникам нужно не только хорошо знать профильные предметы, но и иметь так называемые гибкие навыки - умение общаться, нестандартно мыслить, принимать решения и работать в команде. Вряд ли этому научат на лекциях и даже за время мимолетной практики. Но очень легко усвоить эти навыки в так называемых студенческих общественных организациях. Привлечь туда как можно больше молодежи - одна из задач федерального проекта «Социальная активность», который является частью национального проекта «Образование».

Чтобы поговорить о студенческих советах и студенчестве в целом, мы встретились с председателем городского студенческого совета Александром Низовым.

- Я хотел провести свое студенчество так, чтобы потом мне не пришлось искать работу, - говорит Александр. - И мне это удалось.

Александр Низов. ФОТО: Личный архив героя публикации

Сейчас молодой человек занимает пост заместителя директора в государственном учреждении «Академии талантов», где занимаются дополнительным образованием детей. Неплохо, согласитесь? Александр не скрывает: помогли в этом не только знания, приобретенные в вузе, но и те самые гибкие навыки, о которых мы уже говорили. Вместе мы выделили пять причин, по которым вчерашнему абитуриенту стоит вступить в студенческий совет, и чем вообще он полезен для развития студенчества в городе.

1. АДАПТИРОВАТЬСЯ

Свежая статистика: иногородние студенты заняли в этом году 71 процент бюджетных и 73 процента платных мест в петербургских вузах. Теперь вчерашние школьники буквально стоят на пороге новой жизни: они уехали от родителей и должны адаптироваться не только к новому формату учебы, но и к новому городу, в котором нет родных и близких.

- Задача по адаптации очень серьезная, - говорит Александр Низов. - Огромная доля иногородних студентов приезжает к нам из небольших городов и даже деревень. ЕГЭ дал им возможность выбора вуза, и это отлично. Но к жизни в большом городе они зачастую не готовы.

Чтобы помочь адаптироваться, в большинстве вузов есть кураторы, наставники и адаптеры. Это студенты-старшекурсники, которые закрепляются за группами первокурсников и первые полтора-два месяца помогают с решением различных проблем: например, как выбрать старосту или урегулировать бытовые вопросы в общежитии, а также минимально знакомят новичков с городом.

Однако дальше все зависит от самого студента. Будет он бесконечно грызть гранит науки, курсируя только по маршруту дом - университет, или превратит свое студенчество в череду ярких знакомств и событий.

Актив городского студенческого совета на выездном семинаре летом 2019 года ФОТО: vk.com/studsovetspb

- Я всегда советую первокурсникам познакомиться с большим количеством людей, не общаться только с одногруппниками, - говорит Александр. - В том числе и для этого существуют студенческие организации, которые осенью всегда проводят новые наборы. Даже если нет особого желания петь, танцевать и заниматься дебатами, это хороший инструмент социализации. Приходя в университет, студент будет знать, что у него есть не только одногруппники, но и друзья по интересам, что он не один в пятимиллионном городе. К тому же эти знакомства могут стать отличным фундаментом для развития.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что еще сделать, чтобы быстрее привыкнуть к новой жизни?

- Познакомиться со знаковыми культурными местами. Выделать время, чтобы сходить в Эрмитаж и погулять по городу. Все это даст понять, какие варианты досуга есть в Петербурге, и поможет не свалиться в депрессию зимой.

- Уладить медицинские дела. Проверить, действителен ли ваш полис и к какой поликлинике вы прикреплены.

- Мальчикам встать на военный учет.

- Прислушаться к себе и понять, нравится ли вам место, куда вы поступили. Результаты ЕГЭ действуют четыре года и дают возможность перепоступить.

- Искать практику, пусть даже бесплатную. Это даст вам реальный опыт и позволит повысить свои шансы на успешное трудоустройство в будущем.

2. ЖИТЬ С КОМФОРТОМ

Своя комната, домашняя еда, приготовленная мамой, и возможность делать дома что захочется - все это остается в прошлом для иногороднего студента, который поступил в петербургский вуз. Теперь он должен делить одну комнату в общежитии с незнакомыми людьми и подстраиваться под их интересы, пользоваться одной на этаж ванной и знать, как утеплить на зиму отнюдь не пластиковые окна. Словом, жизнь общажная - это вам не курорт. Но каждый студент может сделать ее лучше.

- Множество бытовых проблем в общежитиях можно решить локально с комендантом. К сожалению, этой возможностью далеко не все пользуются, - говорит Александр. - Мы видим, что общежития, где появился свой студенческий совет, делают резкий скачок вперед. Администрация с ним советуется, где приоритетнее сделать ремонт, как решить организационные моменты. Мы в городском совете в свою очередь проводим обучение председателей студенческих советов общежитий.

Одним словом, если вам что-то не нравится, попробуйте изменить ситуацию, ведь общежитие станет не только вашим домом на ближайшие три-четыре года, но и домом студентов, которые придут после вас.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Нужны ли нам загородные кампусы?

Престижные иностранные университеты, где есть свои кампусы, можно перечислять очень долго. Смысл кампуса прост: это своего рода город для студентов, где они учатся, проживают и занимаются внеучебной деятельностью. Однако в России студенческих кампусов пока не так много. Даже в Петербурге их можно пересчитать по пальцам, и это несмотря на то что город на Неве часто называют студенческой столицей. К примеру, учебные корпуса и общежития СПбГУ разбросаны по всему городу, часть из них находятся даже в Петергофе. Но у 2022 году должны спроектировать единый кампус Большого в Пушкине. Проект собственного кампуса разрабатывает и университет ИТМО. Возможно, и другим вузам стоит последовать этой идее?

Сейчас корпуса СПбГУ разбросаны по всему городу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Когда все сконцентрировано в одном кампусе, это удобно и дает некий синергетический эффект, - считает Александр Низов. - Но я не считаю, что для Петербурга это может стать панацеей. У нас много гуманитарных специальностей, и город, как культурный и научный центр, сам по себе работает на образование. Скорее, нам нужен гибрид: кампус внутри города. И такие примеры есть. Например, Политех, Государственный экономический университет, который объединяет четыре здания на набережной канала Грибоедова. Там студенты разных специальностей учатся вместе, и это здорово. Нельзя просто взять и вынести всех загород.

3. ОТСТАИВАТЬ СВОИ ПРАВА

Одна из основных функций студенческого совета при вузе - быть связующим звеном между студентами и ректоратом.

- Студсовет - это в первую очередь орган соуправления образовательной организацией, - говорит Александр Низов. - Другими словами, в университете есть ректор, ученый совет, но долгое время никак не учитывалось мнение студентов. Чтобы вовлечь их в соуправление вузом, появились студенческие советы.

Одно из последних мероприятий — установочная сессия студсовета, где ребята обсудили актуальные проблемы и поделились опытом ФОТО: Предоставлено героем публикации

Как правило, члены студсоветов регулярно участвуют в заседаниях ученого совета, где выражают консолидированное мнение учащихся по многим вопросам - от размера стипендий до распределения мест в общежитиях и организации массовых мероприятий. Городской студсовет в свою очередь объединяет председателей всех студсоветов при вузах.

- Мы собираемся, координируем свои действия и обмениваемся опытом, - говорит Александр. - Если в одном из вузов возникла проблема, а в другом ее уже успешно решили, мы подскажем, как правильно разобраться в ситуации. Кроме того, мы занимаемся обучением председателей: рассказываем, как правильно работать с ректоратом и даже с профильными ведомствами. Это огромный опыт, который не должен теряться при смене председателя в студсовете.

Еще одна важная функция городского студенческого совета - выражать мнение студентов на городском уровне. В частности, на мероприятиях с участием представителей Комитета по высшей школе и губернатора.

4. ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ «СОЦИАЛЬНЫМ ЛИФТОМ»

Студенческую самодеятельность многие считают бездельем, мол, что сложного в том, чтобы провести турслет или студенческую весну? На самом деле для молодых мальчишек и девчонок это зачастую становится первым серьезным опытом в организации чего-либо, ведь даже за простым турслетом стоит огромное количество задач: собрать команду, придумать концепцию, подготовить площадку, провести множество переговоров, быть ответственным за свой фронт работ. В итоге студент, активно участвующий в жизни вуза, оканчивает университет дисциплинированным и самостоятельным, у него развиты лидерские качества и навыки работы в команде, а за плечами уже есть опыт работы на крупных мероприятиях. Продвинуться по карьерной лестнице с такими навыками будет куда проще.

Кроме того, активисты студенческих организаций, участвующие в различных форумах, мероприятиях и слетах получают шанс зарекомендовать себя. Многие после студенческих советов или студенческих отрядов получают приглашения о трудоустройстве и начинают профессионально заниматься работой с молодежью.

В 2018 году в честь 20-летия городского Совета прозвучал выстрел из пушки Петропавловской крепости ФОТО: vk.com/studsovetspb

- Нужно начать с мероприятий в своем вузе, - говорит Александр Низов. - Взаимодействовать с администрацией, предлагать свои идеи, выступать с инициативами. Ребята, которые выходят из студсоветов, понимают, как правильно вести переговоры, как правильно себя поставить. Есть много примеров их дальнейшего успешного трудоустройства. Например, бывший председатель городского студсовета Максим Пашоликов стал проректором по молодежной политике в своем родном вузе Политехе, а бывший председатель городского совета Денис Кравченко затем работал в Росмолодежи, а сейчас является депутатом Госдумы.

5. ВНЕСТИ ВКЛАД В БУДУЩЕЕ

Ребята, которые поступили в петербургские вузы еще лет пять назад, помнят, что тогда для них был только один вид льготного проездного - сразу на весь транспорт: и на троллейбусы, и на автобусы, и на метро, и на трамваи. И неважно, если тебе нужна только подземка. Платить придется за все.

- Мы работали несколько лет, чтобы исправить эту ситуацию, - говорит Александр Низов. - У нас огромное количество студентов, которым действительно не нужен один проездной на все виды транспорта. Ребята, которые живут в межвузовском студгородке на «Парке Победы», зачастую учатся в вузах, расположенных на синей ветке метро. За месяц они исчерпывали все свои поездки в подземке, но при этом совершенно не пользовались наземным транспортом.

Еще несколько лет назад у студентов был только один вид проездного Фото: Александр ГЛУЗ

Городской студенческий совет поднял эту проблему на городском уровне. В итоге совместно с Комитетом по тарифам и аппаратом профильного вице-губернатора была разработана новая система студенческих проездных. Теперь у ребят есть возможность купить комбинированный билет либо билет только на метро или только на наземный транспорт. Вряд ли эта система изменится в ближайшие годы - студентам удалось не только улучшить жизнь себе здесь и сейчас, но и внести свой вклад в будущее.

Еще один пример - реформа конкурса «Студент года», организованного Комитетом по науке и высшей школе и советом ректоров, которую тоже удалось провести благодаря городскому студенческому совету.

- В этом конкурсе двенадцать номинаций. Мы предложили для каждой свою балльно-рейтинговую шкалу, сделали оценку более индивидуальной, чтобы не сравнивать по одним и тем же критериям спортсменов и ребят, которые занимаются управлением в общежитиях, - говорит Александр.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Понял, что нет невыполнимых задач»

Егор ИЛЬИН, делегат студенческого городского совета от СПбГАСУ:

Егор Ильин ФОТО: Личный архив героя публикации

- В студенческий совет своего университета я пришел на первом курсе бакалавриата. Хотелось поменять к лучшему студенческую жизнь: сделать более эффективной систему адаптации, помогать решать проблемы. Мы многое изменили в программе «Адаптеры», сделали подход более персонифицированным. Стали работать с каждым студентом, прислушиваться к тому, чего хотят ребята, советовали, куда им пойти и в чем поучаствовать. Кроме того, мы сделали более эффективной связь между студенческим сообществом и ректоратом. Конечно, организовывали мероприятия. Самое крупное - «Золотой факультет», своего рода соревнование между всеми факультетами вуза, - в нем участвовали несколько тысяч человек. В городской совет я пришел в 2018 году. Буквально недавно удалось воплотить в жизнь мою идею, и мы создали новое мероприятие для взаимодействия между органами студенческого самоуправления разных вузов, где ребята смогут поделиться опытом и своими эмоциями. В студенческих советах я понял, что нет невыполнимых задач. Теперь, если я поставил цель, обязательно до нее дойду. Думаю, и остальным студентам стоит быть более целеустремленными и неравнодушными не только к своим проблемам, но и к проблемам своих товарищей. Тогда мы сможем развивать и укреплять звание Петербурга как студенческой столицы России.

КОМПЕТЕНТНО

«Важно не только получить образование, но и прожить студенческую жизнь со всеми ее испытаниями»

Алексей ДЕМИДОВ, председатель совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти, ректор Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД):

- И мы, и Комитет по науке и высшей школе сотрудничаем с городским студенческим советом, и высоко оцениваем его деятельность. У нас ведется совместная работа по президентским стипендиям, координации студенческих проектов. Кроме того, Петербург стал одним из пяти пилотных регионов по поддержке занятости студентов. Свыше 16 тысяч учащихся из 41 вуза города смогли найти себе работу в последние четыре месяца: кто-то в общежитии, кто-то на кафедре, кто-то волонтером. Все это оплачивалось не ниже прожиточного минимума Петербурга (11 561 рубль. - Прим. ред.). Эта программа потребовала тесного контакта между студенческими советами разных вузов, был задействован и городской совет.

Я считаю, что в студенчестве важно не только получить профессиональные навыки, но и прожить саму студенческую жизнь со всеми ее испытаниями. И каждое 1 сентября говорю своим студентам: только от вас зависит, станут ли эти годы для вас яркими и насыщенными. Я в студенческие годы активно участвовал в общественной жизни и до сих пор с теплотой вспоминаю то время: на математико-механическом факультете ЛГУ имени Жданова (ныне СПбГУ) руководил политотделом, кроме того, участвовал в соревнованиях, ездил со стройотрядами... Организаторские способности, умение разумно рисковать, сосредотачивать максимум усилий на конкретном направлении - все это помогло мне уже на посту ректора. А с университетскими друзьями мы до сих пор встречаемся каждый год, несмотря на то что все разбросаны по разным городам и странам.

НА ЗАМЕТКУ

Где еще можно проявить себя?

- Студенческие отряды

Наверняка вы хоть раз в жизни слышали от своих старших родственников рассказы о том, как они ездили на комсомольские стройки. В советские годы стройотряды пользовались большой популярностью. Ребята отправлялись в далекие дали за романтикой, приключениями и новыми знакомствами. К тому же за поездку на целину - трудовое лето - неплохо платили. Студенты строили московское метро, БАМ, Саяно-Шушенскую ГЭС, Байкало-Амурскую магистраль и еще огромное количество важных инфраструктурных объектов, которыми мы пользуемся сейчас. Движение стройотрядов живо до сих пор. Однако если вам не по душе стройка, есть выбор. Вы можете пойти в студенческие педагогические, медицинские, сельскохозяйственные, сервисные отряды и отряды проводников.

Студенческие отряды — движение, зародившееся в советские годы, но процветающее и сейчас Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЦИФРА

19 миллионов человек прошли школу студенческих отрядов в России

- Волонтерство

Волонтерское движение зародилось в Петербурге в 2012 году. Изначально это были добровольцы, которые участвовали в организации городских мероприятий, например «Алых парусов». Пик по набору волонтеров пришелся на 2017-2018 годы, когда Северная столица принимала Кубок конфедераций и чемпионат мира по футболу. Для ребят это была отличная возможность стать частью больших спортивных событий. Однако в этом году волонтерство приобрело еще большее значение. Во время пандемии коронавируса добровольцы на протяжении нескольких месяцев развозили продукты пожилым петербуржцам. Вы тоже можете присоединиться к команде. Для этого нужно обратиться в Центр городских волонтеров.

- Фестивали и форумы

«Таврида», «iВолга», «Территория смыслов»… Молодежных фестивалей в России огромное количество! Как правило, все они насыщены яркой образовательной и развлекательной программой. Так что для студентов это отличный шанс познакомиться с новыми людьми из других регионов, научиться новым навыкам, а кое-где даже презентовать свой проект