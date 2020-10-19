Таблички с именами репрессированных вернут на фасад дома на Рубинштейна

Решить вопрос с возвращением на фасад имен безвинно репрессированных пообещали до конца недели Фото: Олег ЗОЛОТО

16 табличек с именами жертв сталинских репрессий пропали с фасада знаменитого Довлатовского дома – №23 по улице Рубинштейна – в середине прошлой недели. Всего за несколько дней конфликт вышел на федеральный уровень.

Мемориальные знаки в память о реабилитированных «врагах народа» начали появляться на фасаде дома-памятника №23 еще пять лет назад при поддержке жителей и по инициативе фонда «Последний адрес». Аналогичных табличек, говорящих о безвинно репрессированных, всего по России установлено уже около тысячи штук. Развешивают их не как мемориальные плиты, а как информационные знаки и крепят к стенам без вреда для фасада. А потому установить их с согласия жильцов становится возможным даже на домах-памятниках в центре Петербурга.

Воскресным днем 18 октября на отсутствие табличек на Довлатовском доме обратила внимание депутат МО «Владимирский округ» Ксения Лаврова.

– Управляющая компания решила эти таблички снять под предлогом недовольства жителей, несмотря на то, что большинство жильцов было за установку, – заявила избранница народа в соцсетях. – Я считаю, что нельзя отмахиваться от истории, тем самым оправдывая политические репрессии.

В результате уже к утру понедельника за таблички заступились депутат городского парламента Борис Вишневский и историк Петербурга Лев Лурье. Запросы полетели в адрес «ЖКС Северо-Запад», управляющего домом.

– Таблички сняли не мы, а жильцы, причем по своей инициативе, – сообщили «Комсомолке» в управляющей компании. – Знаки в целости и сохранности, ничего страшного с ними не произошло. Сейчас таблички хранятся в нашем офисе.

Действительно, по данным председателя правления фонда «Последний адрес», журналиста Сергея Пархоменко, речь идет о трех жителях дома, «которые просто жить не могут, так им отвратительны эти таблички».

– Год три человека долбили управляющую компанию своими требованиями убрать таблички, – поделился Сергей Пархоменко. – Чаще всего аргументы «бытовые», никто ни в каких звериных мировоззрениях не признается, конечно: говорят что-то типа «хочется позитива, а вы мне тут своими табличками настроение портите» или «идите на кладбище и на могилу ихнюю табличку повесьте». Вот только могилы-то никакой у этих людей нет.

В ЖКС добавили, что сейчас дом как раз переживает капремонт кровли и ремонт парадных, а заодно решили подкрасить и осыпавшиеся участки фасада.

– Как только это будет сделано, таблички вернут на место, – заверили в управляющей компании.

Правда, сориентировать по срокам в ЖКС затруднились: «дом подохранный, нужно точно попасть в колер фасада», да и «водоэмульсионка при такой холодной погоде уже плохо ложиться». Во всяком случае, решить вопрос с возвращением на фасад имен безвинно репрессированных пообещали до конца недели.

– Шум этот в СМИ – кому нужен, зачем? Мы просто делаем свою работу, – добавили в ЖКС. – У нас есть мнение на счет того, кто все это раздувает и зачем. Но мы оставим его при себе.