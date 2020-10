Как петербуржцам учить английский, если нет времени и денег: шесть экспресс-курсов для работы и жизни

Как петербуржцам учить английский, если нет времени и денег. Фото предоставлено пресс службой МТС.

Английский язык хотят выучить многие, но на постоянные занятия в группе или с преподавателем не хватает то времени, то денег, то мотивации. В таких случаях, на помощь приходят короткие самостоятельные онлайн-курсы: они не отнимут много времени и помогут быстро прокачать знания. Для тех, кто пока не готов с головой окунуться в изучение языка, эксперты Smart University подобрали несколько экспресс-программ.

ДЛЯ ЖИЗНИ

Экспресс-курс — это быстрая прокачка именно в той области, которая актуальна на данный момент, без необходимости повторно изучать уже знакомый материал. Проходить уроки можно, когда удобно и где удобно: дома, в обеденный перерыв или в общественном транспорте. Все уроки из подборки доступны в личном кабинете на сайте или в приложении Smart University в разделе «Курсы без учителя». Авторизоваться в сервисе можно по номеру телефона. В конце каждого курса ученикам предлагается проверить освоенный материал и пройти итоговый тест. Стоимость курсов начинается от 99 рублей.

Продолжительность: зависит от выбранного курса

ОСВЕЖИТЬ ГРАММАТИКУ

Survival Grammar — программа начального уровня для тех, кто хочет освоить азы или вспомнить школьный курс грамматики. На курсе вы научитесь правильно применять артикли, предлоги, модальные глаголы, познакомиться с основными временами и распространёнными грамматическими конструкциями.

Продолжительность: 19 занятий

ПОДДЕРЖАТЬ БЕСЕДУ

How to talk about friends and family — курс для тех, кто хочет научиться говорить об отношениях с близкими людьми на английском языке. Пройдя несколько уроков, вы научитесь рассказывать о близких людях, а также узнаете, как написать пост в соцсетях, попросить друзей о помощи и вести непринуждённую беседу. Экспресс-курс включает тематические тексты, видео- и аудиоролики на английском.

Продолжительность: шесть уроков

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

Как рассказать о себе, поболтать о работе и увлечениях, объясниться в магазине? Survival Vocabulary — универсальный курс выживания, который содержит все самые необходимые фразы на английском. Уроки помогут как не потеряться в другой стране, так и просто поддержать беседу с иностранцем или подсказать ему дорогу.

Продолжительность: десять уроков

ДЛЯ РАБОТЫ

Довольно часто необходимость освежить свои знания языка возникает из-за появления новых профессиональных задач или смены работы. Рассказываем, какие экспресс-курсы могут помочь с продвижением в карьере.

Пройти собеседование на английском

Курс Getting ready for a job interview может стать помощником для тех, у кого на носу интервью на английском. Согласитесь, будет обидно, если на работу мечты не возьмут только из-за уровня владения инязом. Экспресс-курс позволяет оперативно освежить в памяти лексику, которая пригодится на собеседовании, и попрактиковаться в восприятии речи на слух. Впрочем, даже если карьерных изменений пока не предвидится, такие знания лишними не будут.

Продолжительность: шесть уроков

Поговорить о технологиях

Сейчас все только и говорят, что о технологиях и соцсетях. Как поддержать беседу? Курс Learn about technology and social media! как раз позволяет расширить словарный запас и дополнить «инновационной» лексикой. Заодно можно прокачать навык аудирования и узнать больше о современных технологиях.

Продолжительность: 15 уроков

Выступить с презентацией

С чего начать презентацию, как вызвать аудиторию к дискуссии и какими словами лучше всего завершить свою речь? How to give a killer presentation — курс-памятка для проведения успешной презентации на английском. Вы узнаете всё об удачной структуре презентации, улучшите понимание речи на слух, запомните полезные слова и выражения, научитесь, как правильно отвечать на вопросы, реагировать на негатив и благодарить за внимание и интересные вопросы.

Продолжительность: шесть уроков

КОНКРЕТНО

В Smart University до 31 октября пакет индивидуальных уроков с преподавателем, занятия в разговорном клубе или самостоятельные экспресс-курсы можно приобрести со скидкой — по промокоду EF15.