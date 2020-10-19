Автобус с детьми перевернулся на Купчинской улице в Санкт-Петербурге

"Газель" с детьми перевернулась в Купчино Фото: СОЦСЕТИ

Серьезное ДТП произошло на юге Санкт-Петербурга. Около пяти часов вечера в понедельник, 19 октября 2020 года, перевернулся микроавтобус с детьми. Авария произошла во Фрунзенском районе города на Купчинской улице на перекрестке с Малой Балканской. Об инциденте в социальной сети рассказали очевидцы.

- "Газель" упала набок на Малой Балканской у Купчинской. На месте три скорые. Пожарные достают пострадавших, - рассказали свидетели произошедшего.

Спасатели достают детей из автобуса Фото: СОЦСЕТИ

Также к месту ДТП приехала реанимация. О состоянии пострадавших детей, а также взрослых, сопровождающих их, на данный момент ничего не известно.

- В "Газели" в момент аварии находились четверо детей и двое взрослых. В результате ДТП автобус опрокинулся на бок. На месте медики осматривают пострадавших, - сообщили "КП-Петербург" в МЧС.

Причины по которой автомобиль завалился, пока что не сообщаются. Сейчас сотрудники дорожной полиции, работающие на месте, выясняют все обстоятельства. Судя по видео, опубликованном в сети, "Газель" столкнулась с легковушкой, в результате чего и произошло ЧП.

- Примерно в 17:10 на углу Купчинской и Балканской улиц произошло ДТП: на перекрестке водитель легкого автомобиля «Шкода Рапид» врезался в автобус, в котором находилось четверо подростков и воспитатель. Автобус наш, он принадлежит социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних, это была развозка. Никто из находившихся в салоне не пострадал, - рассказали "КП" в администрации района. - Тем не менее, скорее всего, пассажиров доставят в медицинское учреждение, чтобы проверить наличие возможного сотрясения мозга. Вопрос о госпитализации пока не стоял: в общем-то, пассажиры отделались испугом. Слава богу, пострадавших среди них нет. Единственное, что досталось водителю: у него ушиб или перелом ключицы, сейчас это выясняется, водитель доставлен в НИИ Джанелидзе. Причины ДТП также пока не ясны: сейчас и видимость плохая, и мокрый асфальт. Но предварительно, судя по всему, наш автобус протаранили.

Также автомобилисты предупреждают, что из-за инцидента на Малой Балканской улице образовалась пробка. Всем рекомендуется от Балканской площади объезжать по улице Дундича.

"КП-Петербург" продолжает следить за развитием событий и выясняет, есть ли пострадавшие в результате аварии.