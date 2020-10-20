В борьбе за Европу: «Зенит» стартует в Лиге Чемпионов домашним матчем с «Брюгге»

По итогам жеребьевки «Зенит» попал в группу F. Фото: https://twitter.com/zenit_spb/

КАК ЭТО БЫЛО

Право выступать в Лиге Чемпионов, причем сразу на групповом этапе, «Зенит» завоевал, став в прошлом сезоне чемпионом России, (и попутно собрав все остальные национальные трофеи). Благодаря первому месту на жеребьевке наша команда попала в группу А, где были собраны сильнейшие клубы Европы - победители других национальных чемпионатов, а также Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

По итогам жеребьевки «Зенит» попал в группу F. Соперники петербургской команды по групповому этапу Лиги Чемпионов 2020/21 – дортмундская «Боруссия», с которой, кстати когда-то, еще в марте 2014-го, начиналась тренерская карьера Сергея Семака в «Зените», а также римский «Лацио» и бельгийский «Брюгге» из одноименного города.

КТО СОПЕРНИКИ?

С первого взгляда кажется – группа середнячков. Грандов, таких как «Бавария» или «Манчестер Сити» нет. Нет и «Лейпцига», который не единожды оказывался для нас крепким орешком. Наших соперников можно и нужно обыгрывать. Но стоит ли утверждать, что команда обязательно должна выходить из группы, как это делают болельщики «Зенита»?

- Можем бороться, - уверен главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. - Шансы у нас есть, и это самое важное. По сравнению с прошлым годом жребий немного более удачный, из четвертой корзины сейчас нам достался «Брюгге», а тогда – «РБ Лейпциг», который отобрал у нас, к сожалению, больше всего очков. И я сразу сказал, что «Лейпциг» был самым сильным клубом в нашей группе. Из нынешних соперников с ним по силе сопоставима «Боруссия», она смотрится предпочтительнее остальных команд. «Лацио», который неплохо выглядел в прошлом чемпионате Италии, можно сопоставить с «Лионом». «Брюгге» — тут чуть легче, но это тоже очень приличная команда.

КАКИМ БУДЕТ ПЕРВЫЙ МАТЧ

Свое выступление в Лиге Чемпионов «Зенит» впервые в истории и начинает, и заканчивает дома. С точки зрения погоды это очень хорошо – в декабре все же играть лучше под крышей, чем на свежем воздухе.

Первый матч мы проведем с бельгийским «Брюгге. Соперник не так прост. В прошлом году он выиграл чемпионат Бельгии (напомним, из-за коронавируса тот завершился досрочно). Вообще же это третий подряд выход бельгийской команды в групповой этап Лиги чемпионов, но еще ни разу в новейшей истории «Брюгге» не продвинулся дальше этой ступеньки.

Ранее «Зенит» встречался с «Брюгге» трижды, причем два раза пришлись на 1987 год, когда команды играли вместе в Лиге Европы. Тогда каждый из клубов одержал по победе. В XXI веке встреча была всего одна – в товарищеском матче в 2014 году. Эта игра закончилась ничьей.

КОГДА, ГДЕ, С КЕМ

20 октября. «Зенит» - «Брюгге», 19.55

28 октября. «Боруссия Дортмунд» - «Зенит», 23.00

4 ноября. «Зенит» - «Лацио», 20.55

24 ноября «Лацио» - «Зенит», 23.00

2 декабря «Брюгге» - «Зенит», 23.00

8 декабря, «Зенит» - «Боруссия Дортмунд», 20.55

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

В этом году «Зенит» в восьмой раз в истории сыграет в групповом турнире Лиги Чемпионов. Всего один раз петербургская команда не вышла из группы, еще три раза – занимала третье место и играла дальше в Лиге Европы. В 1/8 сине-бело-голубые выходили также три раза, но дальше этого этапа им пройти не удалось.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Бывший полузащитник "Зенита" спортивный комментатор, тренер Алексей Стрепетов:

- Я с небольшой нервозностью ожидаю первого матча «Зенита» в Лиге чемпионов. Самое важное, что меня беспокоит: состояние наших игроков, причем не только физическое, но и психологическое. Наши «сборники» - основные игроки сейчас провели три матча в Лиге наций. В какой они форме после тех нагрузок? Игра с «Брюгге» уже во вторник, а за три дня до нее важнейший матч с «Сочи» - сейчас это сильная, организованная команда. И задача нашего штаба, в том числе и медицинского, восстановить ребят, в том числе и психологически. Ведь результат игр сборной оказался, мягко говоря, совсем не таким, как мы ожидали.

Первый матч, к тому же домашняя игра это очень важно. Любой матч в Лиге чемпионов – это борьба за очки, здесь нет проходных игр. Здесь нет средних команд, это все команды высокого класса. Мы говорим, у нас хорошая группа, но этого мало. Вспомним прошлый год, мы ведь играли неплохо. Но «Бенфика» нас лишила даже Лиги Европы.

У нас на самом деле очень сложная группа. Да, это не «Локомотив», которому попались гранды. Мы не должны никого бояться. Но к каждому матчу мы должны относиться крайне внимательно.