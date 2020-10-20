Премьерный показ драмы «Доктор Лиза» состоится в кинотеатре «Формула Кино Галерея»

В главных ролях Чулпан Хаматова и Константин Хабенский.

В среду, 21 октября 2020 года в 19.00 в кинотеатре «Формула Кино Галерея» в ТРК «Галерея» состоится премьерный показ биографической драмы «Доктор Лиза».

Билеты на премьерный показ уже доступны на сайте Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк» и «Формула Кино»).

Фильм об одном дне из жизни Елизаветы Петровны Глинки уже получил приз зрительских симпатий на фестивале «Кинотавр-2020. История же начинается с праздничного события: Елизавета и ее муж Глеб готовятся отметить 30-ю годовщину их свадьбы. На домашний ужин приглашены близкие друзья, приезжают сыновья. Конечно, Лиза освободила этот день, чтобы провести его с семьёй. По плану у неё только одно дело - заехать на Павелецкий вокзал, ведь там сегодня Фонд доктора Лизы «Справедливая помощь» принимает пациентов. И эта поездка оказывается полна неожиданностей…

В ролях: Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Евгений Писарев, Анджей Хыра, Сергей Сосновский, Алексей Агранович, Татьяна Догилева, Елена Коренева, Тимофей Трибунцев и др.

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