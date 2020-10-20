Семь станций петербургского метро закроют на капремонт в ближайшие пять лет

Семь станций метро уйдут на капремонт в ближайшие пять лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сразу семь станций готовится отправить на капитальный ремонт петербургский метрополитен. Эти работы рассчитаны до 2025 года и означают, что пассажиров подземки ждет «увлекательный» квест с пересадками на другой транспорт. На время ремонта станции будут закрывать на вход и выход.

- Определены ближайшие и перспективные планы капитального ремонта станций Петербургского метрополитена. Комплексные работы по капремонту наклонных ходов и вестибюлей с ремонтом эскалаторов пройдут на собственные средства предприятия, - сообщает пресс-служба подземки.

Первой закроется «Маяковская». Сроки работ на ней обозначены 1 - 4 кварталами 2021 года.

Здесь нагрузка должна лечь на соседние «Площадь Восстания», «Владимирскую/Достоевскую» и «Лиговский проспект».

Не очень сильно ударит по пассажирам и ремонт второго вестибюля станции «Московская». Он пройдет с 4-го квартала 2021 года по 3-й квартал 2022 года

Закрытие узловых станций подкинет приключений пассажирам. Фото: Артем КИЛЬКИН

А вот дальше все интереснее: согласно графику, на капремонт уйдут станции не имеющие (кроме «Технологического института») соседей-дублеров:

- «Удельная» - 1 квартал 2022 года – 4 квартал 2022 года;

- «Ладожская» - 3 квартал 2022 года – 2 квартал 2023 года;

- «Озерки» - 1 квартал 2023 года – 4 квартал 2023 года;

- «Технологический институт 2» - 1 квартал 2024 года – 4 квартал 2024 года;

- «Проспект Большевиков» – 4 квартал 2024 года – 4 квартал 2025 года.

И если ремонт «Удельной» пережить еще можно, то такие узловые станции как «Ладожская» или «Проспект Большевиков» с огромным пассажиропотоком, очень сильно повлияют на транспортную обстановку в районах. Да и на «Озерках» будет не легче. С другой стороны, не ремонтировать станции, которым не один десяток лет, тоже нельзя.