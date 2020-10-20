Зенит - Брюгге 20 октября 2020: прямая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 2020/21

«Зенит» - «Брюгге» 20 октября 2020: прямая онлайн-трансляция матча. Фото: twitter.com/gazprom_arena

Вечером, 20 октября 2020 года, «Зенит» на домашней арене принимает гостей из одноименного бельгийского города. Это первая игра группового этапа Лиги Чемпионов 2020/21. Матч и, соответственно, трансляция «Зенит» - «Брюгге» начнется 20 октября 2020 в 19.55.

Сделать прогноз на этот матч непросто. С «Брюгге» в своей новейшей истории «Зенит» встречался всего лишь один раз в рамках товарищеской игры, которая и закончилась по-дружески – ничьей. Советская история еще помнит противостояние 1987-го года, на стадии 1/32 финала Кубка УЕФА, когда бельгийцы выбили сине-бело-голубых из турнира.

Сейчас, все по-другому. Обе команды серьезно настроены на победы. «Зениту» принципиально важно удачно стартовать на домашней арене. Это будет хороший задел на следующие матчи.

Кто выйдет на поле? Стартовые составы узнаем за час до матча. Но известно, что петербургской команде не поможет Малком, получивший повреждение, а также Дуглас Сантос, дисквалифицированный на этот матч.

У гостей потери серьезнее – три игрока основного состава, в том числе вратарь и форвард заразились коронавирусом. Кроме того, дисквалифицирован Дели.

- Его дисквалификация с большой долей вероятности внесет изменения в тактическую схему команды, - говорит главный тренер «Зенита» Сергей Семак. - В остальном — если сравнивать прошедший матч в чемпионате, за исключением вратаря Миньоле, будет два-три изменения в составе, не больше. Поэтому вся боевая атакующая мощь сохранилась. Единственный вопрос для тренера — линия обороны. В любом случае, во всех сочетаниях они уже играли, поэтому это будет не новая схема. Если она будет.

В общем, расклад достаточно интересный и сложно прогнозируемый. Тем не менее, букмекеры уверенно ставят на победу «Зенита» и чуть менее уверенно на ничью.

Прямая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 2020/21 Зенит - Брюгге 20 октября 2020 года начнется в 19.55 на Матч ТВ.