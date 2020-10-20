«Для меня она - царица»: Актер Иван Краско поделился воспоминаниями о Ирине Скобцевой

Актер Иван Краско скорбит из-за смерти Ирины Скобцевой. Фото: Борис КУДРЯВОВ Фото: Олег ЗОЛОТО

Сегодня не стало советской актрисы Ирины Скобцевой. Зрителям она больше всего полюбилась и запомнилась по фильмам «Обыкновенный человек», «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Они сражались за Родину». Супруга выдающего режиссера Сергея Бондарчука умерла с ним в один день с разницей в 26 лет. Близкие и коллеги тяжело переживают уход 93-летней артистки. Вспоминает ее добрыми словами и актер Иван Краско.

- Печальная новость. Ирочка - красавица, такая женственная была. Полюбоваться в молодые годы на нее – одно удовольствие. Мне нравились все ее роли. Очень восторгался Дездемоной (первая роль Скобцевой в кино – прим. Авт.), - разоткровенничался корреспонденту «КП» Иван Иванович. – Для меня она - царица, как и Юленька Борисова, как и Фаина Раневская. Все такие характерные, с юмором.

Вместе с прославленной актрисой Иван Краско сыграл в двух картинах – в «Женской логике» (2006) и в телесериале «Белая гвардия» (2012). Несмотря на это, тет-а-тет они никогда не общались и лично не были знакомы.

- Знаю, что это мама Феди (Федора Бондарчука, – прим. авт.) и супруга режиссера Сергея Бондарчука, к которому я всегда относился с большим авторитетом и профессиональным уважением. У него была нашумевшая биография и карьера, - отметил Иван Иванович.

Напомним, что 90-летний Иван Краско не так давно рассказывал, что заболел коронавирусом. Чувствует себя он уже лучше: дышит хорошо, температуры нет. Но до 22 октября еще будет сидеть дома на карантине вместе со своей семьей.

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