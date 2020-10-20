«Решение разумное»: в Смольном прокомментировали продление осенних каникул для школьников

Осенние каникулы в Санкт-Петербурге могут продлить до двух недель. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Смольном прокомментировали вопрос по поводу осенних школьных каникул — их, напомним, предлагают продлить до двух недель, чтобы «разорвать цепочку заражений коронавирусом». Как сообщила «КП-Санкт-Петербург» вице-губернатор Ирина Потехина, в городской администрации эту инициативу действительно прорабатывают, но окончательное решение еще не принято.

- Действительно, представители родительского комитета были у меня вчера и сделали такое предложение, - отметила Потехина. - На наш взгляд, оно является вполне разумным. Но окончательное решение должен принять главный санитарный врач. В данный момент я нахожусь с ним в диалоге.

Заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге растет - в том числе и среди школьников. Фото: Артем КИЛЬКИН

По словам вице-губернатора, для того, чтобы воплотиться в виде официального документа, инициатива о продлении каникул должна пройти определенные процедуры. Как скоро это будет сделано — пока четкого понимания нет.

Напомним: как ранее стало известно «Комсомолке», коронавирус выявили в 277 школах Санкт-Петербурга. 109 классов уже ушли на карантин, часть детей родители самостоятельно перевели на домашнее обучение. Тем не менее в Смольном ситуацию считают не критичной, поскольку все случаи носят единичный характер — а значит, повторения весенних жестких карантинных мер вроде тотальной «удаленки» на данный момент ждать не приходится.