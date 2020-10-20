Сергей Шнуров признался в любви новой жене и отметил бумажную свадьбу

Сергей Шнуров и Ольга Абрамова отметили бумажную свадьбу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сергей Шнуров, внезапно, умилил поклонников трогательным стихотворением, посвященным новой жене Ольге Абрамовой в честь годовщины их свадьбы. Обычно подписчики рок-музыканта и начинающего политика в Instagram видели его творчество с сатирой и обсценной лексикой, а тут – сплошная сентиментальщина. Но повод говорит сам за себя – пара отметила бумажную свадьбу. Судя по всему, Шнуров сейчас счастлив как никогда.

- Два года вместе. / Это важно! / Проснулись дома. / Не спешу. / Пусть свадьбу назовут бумажной, / Я на бумаге напишу, / - Люблю! / Фломастером со спиртом. / Тебя своею я нарек. / Всем правилам на... поперек. / Я утро начинаю флиртом, / С тобой, моя Любимая, – написал Шнуров в своем Instagram.

Напомним, новая жена солиста «Ленинграда» - эффектная блондинка, поэтесса и дочь миллионера-металлурга с Урала. Сергей Шнуров не любит показывать Ольгу в соцсетях. При этом пышной свадьбы у молодоженов не было. Пара просто пришла в ЗАГС и по-быстрому расписалась без формального торжества. Ходят слухи, что Абрамова даже сама предложила Шнуру выйти за себя.