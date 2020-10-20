"Зенит" проиграл "Брюгге" в первом туре группового этапа Лиги чемпионов со счетом 1:2. Фото: ФК "Зенит"

«Зенит» сенсационно уступил бельгийскому «Брюгге» со счетом 1:2 в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2020/2021.

Сине-бело-голубые долго ждали именитый европейский турнир, поскольку в прошлом сезоне в России клуб выиграл все трофеи, которые мог. Жеребьевка определила вполне боевых соперников, не европейских грандов, но достойные команды – бельгийский «Брюгге», немецкую «Боруссию» и итальянский «Лацио». Фанаты хотят однозначно выхода в плей-офф. Руководство, игроки и тренерский штаб «Зенита» скромны в предпочтениях и прогнозов не дают. Тем не менее, брать три очка в домашнем матче с чемпионом Бельгии надо было обязательно.

Вратарь Хорват вышел на поле вместо больного коронавирусом Миньоле. И не подкачал! Фото: Евгений Асмолов / ФК "Зенит"

Первый тайм прошел чересчур вязким и без большого количества моментов. Чего только стоит статистика ударов в створ – 1:1. Даже и вспомнить нечего, не считая трех желтых карточек дерзких бельгийцев. К слову, у «Брюгге» нет трех основных футболистов из-за коронавируса. Однако, судя по игре, это ничуть не помешало гостям.

«Зенит» начал второй тайм агрессивно, стараясь перетащить «одеало преимущества» на себя. Однако первыми во встрече отличились бельгийцы – Эммануэль Денне подхватил мяч, который оказался у него из-за череды рикошетов после розыгрыша углового – 0:1 на 63-й минуте.

Дриусси вернулся на поле после травмы. Ударная тройка форвардов "Зенита" снова была в деле, но так и не отличилась. Фото: Евгений Асмолов / ФК "Зенит"

Сине-бело-голубые не на шутку разозлились от этого и тут же бросились в атаку. Зенитовцы имели минимум три момента, чтобы отличиться. Самый верный шанс был у Дриусси, которого вывели один на один с голкипером гостей, но он пробил выше ворот. Зато на 74-й минуте вратарь Хорват не сдюжил с бешеным по силе ударом защитника Деяна Ловрена. Мяч попал в штангу и отскочил в спину голкипера, а затем пересек черту – 1:1.

Ловрен вернул интригу в матч, хоть мяч и засчитали как автогол вратаря. Фото: Евгений Асмолов / ФК "Зенит"

Далее зенитовцы могли отличиться дважды, но удары Дзюбы и бразильца-новичка Вендела брал голкипер Хорват. Судья добавил 4 минуты сверху, поединок, казалось бы, двигался к логичному «ничейному» завершению. Однако, к сожалению, гости воспользовались секундной расслабленностью хозяев – Ванкаен сделал четкий пас на открывшегося Ритса, тот прострелил в центр штрафной «Зенита», где де Кетеларе пробил точно и тем самым установил неожиданный финальный счет – 1:2.

По итогу матча вместо оценки упомянем, что некоторые фанаты перефразировали название знаменитой черной трагикомедии «Залечь на дно в Брюгге» в «Залечь на дно в Санкт-Петербурге». Следующим соперником петербургского клуба в Лиге чемпионов станет дортмундская «Боруссия». Матч пройдет 28 октября в Германии.