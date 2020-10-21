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Общество

Работа на Адмиралтейских верфях: Стабильность, высокая зарплата и уверенность в будущем

Чем сегодня живет первое промышленное предприятие Санкт-Петербурга и кто может стать частью его команды, рассказал заместитель генерального директора АО «Адмиралтейские верфи» Игорь Савельев
Любовь Холопова
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Предприятие обеспечено заказами до 2024 года. Фото предоставлено АО «Адмиралтейские верфи».

Предприятие обеспечено заказами до 2024 года. Фото предоставлено АО «Адмиралтейские верфи».

Пандемия коронавируса в апреле - мае парализовала работу многих компаний. В основном это коснулось предприятий малого и среднего бизнеса, тогда как промышленные гиганты продолжали работать. Правда, в особом режиме - с соблюдением всех мер безопасности. Самых взрослых сотрудников отправили по домам, до минимума сократили командировки. Привычными ритуалами стали тесты на коронавирус и проверка температуры. На Адмиралтейских верфях самым важным в этот период стало здоровье сотрудников. И, конечно, работа над имеющимися заказами. Задач много, поэтому предприятие набирает дополнительный персонал.

Работать не прекращали

- Как верфи пережили пандемию?

- Остановить производство мы не могли, поскольку обязаны исполнить контрактные обязательства в срок. Поэтому продолжали стабильно работать даже в условиях пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, естественно, с соблюдением мер предосторожности против распространения инфекции. До сих пор на верфях действует комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности работников и предотвращение распространения COVID-19. В частности, проводится тестирование работников на наличие коронавирусной инфекции, на проходных организовано проведение обязательной для всех посетителей процедуры термометрии. Все работники получают индивидуальные средства защиты, помещения на всей территории завода обрабатываются с использованием дезинфицирующих средств.

- Эти меры не сказались на работе предприятия?

- Нет, мы работали и работаем в штатном режиме. Сейчас Адмиралтейские верфи реализуют программу по постройке двух серий подводных лодок для Военно-морского флота России, серии патрульных кораблей ледового класса «Иван Папанин» и «Николай Зубов». Также мы строим серию из восьми больших морозильных рыболовных траулеров и не имеющую аналогов в мире ледостойкую самодвижущуюся платформу «Северный полюс». Портфель заказов сформирован до 2024 года.

- Поэтому верфи дополнительно набирают сотрудников?

- В новых кадрах как с минимальным опытом работы, так и в квалифицированных специалистах мы заинтересованы всегда, а сейчас для наращивания темпов строительства предприятию требуется около четырехсот высококвалифицированных рабочих основных судостроительных специальностей 4, 5, 6-го разрядов. Это сборщики корпусов металлических судов, трубопроводчики судовые, слесаримонтажники судовые, сборщики-достройщики судовые, токари, такелажники.

Кадры нужны всегда

- Жители других городов могут устроиться к вам на работу?

- Конечно, мы с удовольствием примем в нашу команду жителей других регионов. Дело в том, что все верфи Санкт-Петербурга и Ленинградской области имеют крупные заказы, наращивают объемы строительства кораблей и судов. Нам просто не хватает специалистов, поэтому мы дополнительно привлекаем рабочую силу из других городов. Прежде всего, конечно, ждем высококвалифицированные кадры.

- Что вы можете предложить работникам?

- Работа на крупном промышленном производстве - это прежде всего стабильность и социальные гарантии. В ситуации, когда многие россияне остались без работы, столкнулись с задержками зарплаты или были вынуждены уйти в незапланированный отпуск, это большое преимущество. Адмиралтейские верфи - самое крупное и стабильное в Санкт-Петербурге судостроительное предприятие с 315-летней историей. В любые кризисы адмиралтейцы были спокойны: деньги они получат в срок. Мы предлагаем стабильную и высокую, до 120 000 рублей, заработную плату, полный социальный пакет, в который входит оформление полиса добровольного медицинского страхования, отдых по льготным ценам на загородных базах отдыха предприятия. Кстати, отдых не только для работников, но и для их семей. Адмиралтейские верфи - одно из немногих предприятий, на котором сохранилась такая форма заботы о своих работниках, оставшаяся с советских времен. И мы этим гордимся. Иногородним мы компенсируем проезд до Петербурга и проживание в общежитии предприятия.

- В каких условиях людям придется работать? За последние годы что-то изменилось?

- Современное предприятие - это комфортные и безопасные условия труда и множество инструментов, которые облегчают физический труд. По плану реконструкции предприятия ведется работа по модернизации производства - строятся и вводятся в эксплуатацию новые участки, закупается новое, современное автоматизированное оборудование и станки, имеющие программное управление. Активно реализуется система организации и рационализации рабочего пространства 5S. Но надо понимать, что, несмотря на улучшения, судостроение остается одной из отраслей с тяжелыми условиями труда. Поэтому в качестве компенсаций работникам гарантированы дополнительный оплачиваемый отпуск, доплаты за вредные условия труда и доступное современное медицинское обслуживание в медицинском центре предприятия.

- Сейчас у Адмиралтейских верфей есть портфель заказов, а что будет потом, когда суда будут построены? Для тех, кто захочет сменить не только работу, но и место жительства, этот вопрос очень важен.

- На нашем предприятии размещено большое количество заказов как по линии Министерства обороны, так и по линии судов гражданского назначения. Учитывая их количество, наращивание объемов производства и длительность строительства одного заказа в несколько лет, можно однозначно сказать, что отечественным судостроителям хватит работы надолго.

За годы работы со стапелей завода сошли тысячи кораблей и судов различного класса и назначения. Фото предоставлено АО «Адмиралтейские верфи».

За годы работы со стапелей завода сошли тысячи кораблей и судов различного класса и назначения. Фото предоставлено АО «Адмиралтейские верфи».

ВАЖНО

Стратегия развития без работы не оставит 28 октября 2019 года правительство Российской Федерации утвердило и активно финансирует Стратегию развития судостроительной промышленности на период до 2035 года. Стратегия направлена на развитие научно-технического и кадрового потенциала, оптимизацию производственных мощностей, их модернизацию и техническое перевооружение. Только в гражданском сегменте отечественного судостроения по итогам 2020 года ожидается ввод около шестидесяти крупных судов тоннажем более пятидесяти тонн. В третьем квартале 2020 года, по данным английского аналитического агентства Clarkson Research, Россия заняла второе место в мире по судостроению, подвинув КНР.

НА ЗАМЕТКУ

Адмиралтейские верфи приглашают на работу

Предприятию требуются высококвалифицированные рабочие основных судостроительных специальностей 4, 5, 6-го разрядов:

- сборщики корпусов металлических судов;

- трубопроводчики судовые;

- слесари-монтажники судовые;

- сборщики-достройщики судовые;

- токари;

- такелажники и многие другие специальности.

Получить более подробную информацию о вакансиях можно по телефону 8 (812) 313-81-83 (доб. 1), е-mail: oup@ashipyards.com, на сайте www.admship.ru.

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