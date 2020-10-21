«Советую соблюдать все меры защиты от коронавируса»: Жена Дмитрия Певцова, звезда «Бандитского Петербург» рассказала о своем здоровье

Ольга Дроздова прокомментировала информацию о госпитализации Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Жена Дмитрия Певцова, звезда «Бандитского Петербург» Ольга Дроздова прокомментировала информацию о своей госпитализации. В Сети появились новости о якобы ее проблемах с сердцем.

- Я здорова, - сообщила "КП-Петербург" Ольга Дроздова. При этом актриса посетовала, что не знает, откуда пошли слухи о ее болезни.

Сейчас артистка находится дома. По ее словам, она соблюдает все меры профилактики против коронавируса.

- Я соблюдаю и всем советую, - уточнила актриса в разговоре с "Комсомолкой".

Напомним, с Дмитрием Певцовым Ольга Дроздова в браке с 1994 года. Актеры вместе снимались в культовом сериале "Бандитский Петербург".

Недавно Дмитрий Певцов пережил утрату, у него скончалась мать. Ольга Дроздова рассказывала "КП-Петербург" о том, что семья тяжело перенесла трагедию.

- Нет моральных сил, - признавалась актриса.

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