Зимнее расписание электричек 2020-2021 в Санкт-Петербурге начнет действовать с 25 октября

Электрички в Петербурге переходят на зимнее расписание. Фото: Олег ЗОЛОТО

Электрички в Санкт-Петербурге переходят на зимний режим работы. Дачный сезон, летние каникулы и период отпусков прошли, и пассажиров на пригородных поездах стало значительно меньше. Поэтому по традиции осенью становится меньше и электричек, а значит, меняется расписание. В этом году сезонные изменения вступают в силу с 25 октября 2020 года, предупреждают в АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

– Частично изменится расписание движения пригородных поездов на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги, – сообщают в пресс-службе компании.

Летом на пригородные поезда большой спрос у дачников. Фото: Артем КИЛЬКИН

С пяти петербургских вокзалов ежедневно отправляются сотни электричек. Поэтому тем, кому предстоит пригородная поездка, стоит заранее уточнить расписание по необходимому маршруту. Напомним, что из Петербурга электрички ходят в Балтийском, Витебском, Московском, Северном, Петрозаводском, Финляндском, Псковском и Тверском направлениях. Кроме обычных электропоездов, есть и знаменитые скоростные «Ласточки». Добраться на них можно, например, в Петрозаводск, Сортавалу, Псков, Великий Новгород, Москву.

К слову, к зиме готовили не только новое расписание, но и саму Октябрьскую железную дорогу. Это 102 вокзала и порядка 2 тысяч платформ на пригородном сообщении и 19 вокзалов и 64 платформы – на дальнем. К борьбе со снегом припасли всю необходимую технику, а также устройства электрообогрева и обдувки стрелок. Кроме того, поменяли 81 километр рельсов и больше 57 тысяч шпал. А также отремонтировали контактную подвеску, наружное освещение на станциях и пассажирских платформах.

НА ЗАМЕТКУ

Актуальное расписание пригородных поездов всегда можно уточнить на станциях и вокзалах, а также на сайте Северо-Западной пригородной пассажирской компании. Кроме того, можно обратиться за информацией по круглосуточному телефону: 8-800-775-00-00. А также воспользоваться мобильными приложениями «Пригород» и «РЖД Пассажирам».

Осенью пассажиропоток на пригородных поездах падает. Фото: Артем КИЛЬКИН

КСТАТИ

Тем, кто оформляет и приобретает билеты на пригородные поезда в приложении «РЖД Пассажирам», с 23 октября не нужно будет показывать паспорт при контроле. Проверять проездные документы в пути и на турникетах у них будут по специальному штрих-коду, который исключает повторное использование.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С 25 октября две электрички будут делать новую остановку

Пригородный поезд №6757/6707, который следует по маршруту Санкт-Петербург – Новолисино с Витебского вокзала в 9:38 утра, теперь будет делать остановку на станции Боровая. В расписании она приходит на 9:41 утра, стоять там электричка будет минуту. В Новолисино электропоезд прибывает в 10:40.

Еще одна остановка с 25 октября появится на маршруте пригородного поезда №6051 Будогощь – Санкт-Петербург. Он будет делать остановку на остановочном пункте 11 километра. Из Будогощи электричка отправляется в 05:39 утра (во все дни, кроме воскресенья), новую остановку он сделает с 7:39 до 7:40, а на Ладожский вокзал Петербурга прибудет в 07:56.