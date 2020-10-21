Особенности здоровья не мешают найти работу и сделать карьеру

Занятия проходят и сейчас, главное - соблюдать меры индивидуальной защиты. Фото предоставлено Центром занятости.

Ограниченные возможности не преграда для работы, главное - стараться и двигаться вперед. Но иногда одного энтузиазма бывает мало. Из-за заболевания и особенностей здоровья у людей могут возникнуть сложности в общении, не хватает умения слышать и слушать, быть открытыми к новому. Петербуржцам, имеющим 1-ю или 2-ю группу инвалидности, а также тем, у кого есть ментальные нарушения, помогают не только найти свое место в социуме, получить трудовые навыки, но и устроиться на работу, в том числе на открытом рынке труда.

- Для этого нужен комплексный подход: изучить сильные и слабые стороны человека, помочь ему адаптироваться, дать практические навыки. Другими словами, подготовить к самостоятельной трудовой деятельности, - говорит директор центра социально-трудовой адаптации инвалидов «Мастер ОК» Иван Граевский.

- Именно поэтому центр сегодня работает в трех основных направлениях: людей с инвалидностью готовят к трудовой занятости в защищенных мастерских, затем им помогают в трудоустройстве и на всех этапах взаимодействия оказывают психологическую поддержку. В защищенных мастерских - столярной, швейной, мастерской по батику - молодые люди от 18 лет и старше получают теоретический и практический опыт ремесленной работы, развивают свои социальные навыки, трудовой потенциал и творческие способности.

Фото предоставлено Центром занятости.

Недавно в мастерских спонсоры сделали ремонт и приобрели мебель, а за счет субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в центре появилась новая компьютерная техника, станки и другое оборудование. Научившись работать, общаться и вести себя в коллективе, ребята устраиваются на работу по программе сопровождаемого трудоустройства.

Специалисты центра «Мастер ОК» при поддержке Службы занятости и совместно с партнерами готовят своих подопечных к выходу на открытый рынок труда, помогают в трудоустройстве, адаптируют и курируют на рабочем месте. Часть работников с особенностями здоровья устраивается на городские предприятия - в Петербурге реализуется Закон о квотировании рабочих мест для трудоустройства инвалидов. Но в некоторых случаях «Мастер ОК» трудоустраивает инвалидов на своей площадке, а партнеры по квоте (крупный бизнес) перечисляют в центр финансовые средства на заработную плату людей с инвалидностью и налоги во внебюджетные фонды.

- Самое главное во всем этом - объединение усилий, когда работа городских властей, бизнеса и социальных организаций направлена на благо жителей нашего города, нуждающихся в поддержке, - говорит начальник отдела занятости граждан с особыми потребностями Комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Ирина Кузнецова.

КОНКРЕТНО

С начала 2020 года на базе госучреждений социальной сферы, общественных и коммерческих организаций в рамках реализации мероприятий пилотного проекта «Социальная занятость инвалидов трудоспособного возраста» было создано 262 рабочих места. На них трудятся 308 инвалидов 1-й и 2-й группы с полным и неполным рабочим днем, выполняющие трудовые функции при помощи инструкторов по труду. Проект финансируется на средства бюджета Санкт-Петербурга. При условии полного рабочего дня гражданин получает заработную плату в размере 19 000 рублей.