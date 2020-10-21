Иномарка влетела в остановку с людьми на проспекте Косыгина, есть пострадавшие

На Косыгина иномарка влетела в остановку. Фото: vk.com/ladozhskaya_spb

Серьезная авария произошла днем 21 октября на проспекте Косыгина. Здесь серебристый «Хендэ Солярис» врезался в остановку, на которой люди ждали приходя общественного транспорта. При ударе о поребрик легковушка перевернулась и легла на крышу.

- Трэшак какой-то... Автомобиль влетел в остановку на проспекте Косыгина. По предварительной информации, есть пострадавшие, - пишут очевидцы произошедшего в соцсетях.

В момент удара на остановке было полно народа. Фото: vk.com/strnov

Известно, что на место происшествия уже прибыли машины скорой помощи, ГИБДД и спасатели. Последние помогли достать водителя и пассажиров из салона покореженной легковушки.

По словам свидетелей происшествия, в иномарке ехали мужчина, а также пассажирка с ребенком. Он не пострадал, а вот двое взрослых, которые были одеты в костюм и свадебное платье, оказались в руках врачей.

- Похоже жених с невестой в ЗАГС ехали, - сообщают очевидцы.

От удара легковушка легла на крышу. Фото: vk.com/strnov

По некоторым данным, среди раненых есть женщина. Сейчас ее и водителя забрали в больницу. Это подтверждают и в МЧС.

- 21 октября 14:38, в Красногвардейском районе, у дома 24 по проспекту Косыгина, автомобиль совершил наезд на остановку общественного транспорта с последующим опрокидыванием на крышу. Пострадали два человека - водитель и пассажир машины. На остановке пострадавших нет, - сообщает пресс-служба управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Также пришла предварительная информация о причинах происшествия.

- «Лексус» выезжал со второстепенной дороги и врезался в «Хендэ», тот по инерции касательно задел «Мерседес», после чего перевернулся и на крыше доехал до остановки, - сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным ГИБДД, состояние пострадавших среднее, по факту аварии начата проверка.