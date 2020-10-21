Куда звонить и жаловаться на холодные батареи в квартире в Санкт-Петербурге зимой 2020-2021: Полезные телефоны для горожан

Куда жаловаться в Санкт-Петербурге на холодные батареи зимой в 2020-2021 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

С 15 октября 2020 года в Санкт-Петербурге наконец-то официально стартовал отопительный сезон. До этого почти месяц мы жили в режиме периодического протапливания, когда обязательное тепло подают только в школы, больницы, другие социальные учреждения. А в жилые дома – по ситуации и запросу управляющей организации.

- Регулировка внутридомовых систем теплоснабжения должна осуществляться в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры внутри помещений и пожеланий жильцов дома, - объясняли тогда в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Но все, это период закончен. Кажется, батареи уже должны были потеплеть в каждом доме. Тем не менее, то тут, то там появляются сообщения о том, что они остыли, не успев даже как следует нагреться. Разбираемся, куда звонить и кому жаловаться на холодные батареи и отсутствие отопления в квартире в Санкт-Петербурга зимой 2020-2021.

В первую очередь обращаться нужно в свою управляющую организацию: УК, ТСЖ, ЖКС, и так далее. Потому что чаще всего бывает так, что проблемы возникли именно на внутридомовом оборудовании.

- Ресурсоснабжающая организация обеспечивает подачу коммунального ресурса до ввода в дом, - объясняют в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб». – И в объеме, необходимом для поддержания комфортной температуры в квартирах. Но регулировку параметров теплоносителя во внутридомовых системах центрального отопления осуществляет только управляющая компания в индивидуальных тепловых пунктах.

Часто оказывается, что проблема в воздушных пробках в трубах или какой-то местной аварии, которую «уже чинят». Тогда вопрос можно считать решенным. Или почти решенным, по крайней мере, становится понятно, почему холодно и когда ориентировочно вернут тепло.

Другой вариант, когда диспетчер в УК отвечает, что проблемы у всего дома, а то и в районе. Возможно, речь идет об аварии. Уточнить это можно на горячей линии, они открыты во всех районах города. Кроме того, работает горячая линия Жилищного комитета. Все вопросы по отоплению можно задать по телефону: (812) 409-73-78 с 9 утра до 9 вечера. Или же, если вы знаете, какая организация обслуживает ваш дом, позвонить на их горячую линию.

КОНКРЕТНО

Насколько тепло должно быть в квартире

- в жилой комнате, в кухне, санузле – не ниже +18 градусов (в угловых комнатах - не ниже +20 градусов);

- в межквартирном коридоре - не ниже +16;

- в вестибюле, на лестничной клетке - не ниже +14.

ВАЖНО!

Когда вы оставляете жалобу в управляющую компанию, ему должны присвоить номер. Сохраните его. Позднее, когда вам выставят счет за отопление, нужно проверить, был ли сделан перерасчет. Если нет – подать заявление, указав номер обращения.

Это не касается петербуржцев, у которых есть тепловые счетчики. Они платят за отопление по факту его потребления.