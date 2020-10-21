Вице-губернатор Ирина Потехина предложила продлить осенние школьные каникулы на четыре дня в Санкт-Петербурге

Осенние школьные каникулы могут продлить на четыре дня в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

Вопрос о осенних каникулах стоит очень остро в Санкт-Петербурге. Из-за увеличения числа зараженных коронавирусом, многие родители считают необходимым продлить отдых детям. Другие наоборот считают, что лучше не затягивать учебный процесс. В среду, 21 октября 2020 года, вице-губернатор Северной столицы Ирина Потехина рассказала об итогах встречи с активном городского родительского комитета, на которой выслушала мнение всех сторон.

- Основной темой разговора стало дистанционное обучение. А если точнее - есть ли возможность его избежать в условиях, когда число заболевших петербуржцев каждый день растет, - рассказала Потехина.

Мнение родителей и учителей по этому вопросу выслушала вице-губернатор Ирина Потехина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Мнение большинства оказалось однозначным - дистанционка негативно влияет на здоровье детей. При этом родители продолжают бояться коронавируса.

Что касается продления каникул, то и педагоги, и родители посчитали, что это будет наименьшим стрессом для всех. Тем более, что что неделя после окончания каникул получается короткая, всего с двумя рабочими днями.

Календарь осенних каникул в Санкт-Петербурге в 2020 году / Фото: "ВКонтакте" Ирина Потехина

- Если добавить к каникулам эти два рабочих дня - в школу нужно будет вернуться не 5 ноября, а 9. И тогда в общей сложности у детей на отдых получаются две недели, а это - полный эпидемический цикл. Ровно то время, которое требуется для прерывания цепочек заражения, - отметила вице-губернатор.

Так, идею продлить каникулы на 4 дня Потехина доложила губернатору Петербурга Александру Беглову. Окончательное решение будет принято позже с учетом рекомендации Роспотребнадзора.