Неуправляемая фура с мертвым водителем устроила ДТП на КАД в Санкт-Петербурге

Мчащаяся фура с мертвым водителем на КАД перепугала петербургских автомобилистов. Фото: СОЦСЕТИ

Неуправляемый грузовик «Вольво» с мертвым водителем пронесся по Кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге и, ожидаемо, устроил ДТП. По предварительной информации, на 46-м километре внутреннего кольца трассы 48-летнему водителю внезапно стало плохо, от чего он тут же скончался. Далее грузовик сделал резкий маневр в сторону легковушки «Рено» и задел ее по касательной. Тогда всем другим автомобилистам на КАД стало понятно - здесь что-то не так.

- Таким образом «Вольво» проехал еще два километра. На отметке в 48 км внутреннего кольца КАД грузовик врезался в силовое ограждение и остановился. Предположительно, смерть водителя наступила во время движения. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Мертвого дальнобойщика попытался остановить его коллега, но не вышло - фура влетела в отбойник. Фото: СОЦСЕТИ

Проезжавшие мимо автомобилисты старались не попасть под движущуюся фуру, вилявшую справа налево из ряда в ряд. Судя по сообщениям очевидцев и видеозаписям с места, один дальнобойщик даже попытался остановить несущуюся махину – он объехал ее и старался прижать к обочине.

Тем временем пользователи Сети считают, что смерть мужчины наступила исключительно по биологической причине.

- Очень-очень жалко водителя… Зная водителей большегрузов, почти все они работают день и ночь, не зная сна и нормальной еды, отсылая все деньги своим женам и детям, - уверен один из подписчиков группы «ДТП и ЧП, Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Добавим, что водитель пострадавшей легковушки «Рено» в полном порядке. По счастливой случайности фура не врезалась в кого-либо еще.